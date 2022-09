« We loved you Ma’am » : la presse britannique pleure Elizabeth II

« We loved you Ma’am » : la presse britannique pleure Elisabeth II Elle aura marqué l’histoire, avec le record du plus long règne de la monarchie britannique : trois mois après les célébrations de son jubilé de platine (70 ans sur le trône), la reine Elizabeth II est morte ce jeudi 8 septembre, à l’âge de 96 ans. Elizabeth II, la reine d’un siècle Ce vendredi, les journaux britanniques rendent hommage à leur monarque. « Une vie au service », titre en pleine page « The Times », avec une photo de la reine remontant à son couronnement en 1953. Dans un article, le quotidien explique que « le fait qu’elle ait considéré sa position non pas comme un honneur, un privilège ou même une vocation, mais comme un devoir sacré, signifie qu’elle n’a jamais reculé devant son engagement à servir ». « Merci pour tout », écrit simplement le « Daily Mirror », alors que le « Daily Mail » titre en une de son édition spéciale : « Nos cœurs sont brisés ». Vidéo recommandée : Elizabeth II, une monarque qui a marqué son temps Elizabeth II, une monarque qui a marqué son temps « Le deuil est le prix à payer pour l’amour », cite pour sa part le « Daily Telegraph », reprenant une phrase de la reine. Le quotidien consacre au monarque un dossier de 28 pages avec des photos d’archives. « Nous vous avons aimée, Madame », titre enfin « The Sun ». « Arrivée sur le trône à l’âge de 25 ans, Elizabeth II a réussi avec brio à moderniser et à guider la monarchie à travers des décennies de changements turbulents, de la désintégration de l’empire britannique aux frasques de certains membres de la famille royale en passant par la mort de Lady Diana en 1997 », salue « The Guardian ». « La peine d’Angleterre » En France, les hommages à Elizabeth II se multiplient aussi. Avec une photo en noir et blanc de la reine portant une longue cape, « Libération » titre : « La peine d’Angleterre ». « Icône universelle, elle a traversé un siècle d’histoire sans jamais faiblir, sans jamais se livrer », peut-on lire. D’Auriol à Macron, Elizabeth II et les dix présidents « Une vie de reine », met en une « la Croix » avec une photo d’Elizabeth II lors de son couronnement. « Nous l’avons tant aimée », regrette « le Parisien ». Du côté du « Figaro », une photo plus récente accompagne le titre : « L’adieu à la reine. »