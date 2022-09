Algérie : un mariage, deux épouses et une polémique Algérie : un mariage, deux épouses et une polémique LETTRE D’ALGER. S’appuyant sur un verset du Coran, l’homme estime que son mariage polygame a aussi été possible « grâce au dialogue ». De quoi lancer un incroyable buzz. Par notre correspondant à Alger, Adlène Meddi Publié le 09/09/2022 à 09h00 - Modifié le 09/09/2022 à 13h23 Ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit un tel carton d’invitation de mariage : « La famille B. vous souhaite la bienvenue au mariage de leur fils Rachid avec Meriem & Hanene », avec comme décoration un lys blanc et, en conclusion, ce verset du Coran : « Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. » La publication, début septembre sur Facebook, des photos du mariage de Rachid avec deux épouses le même jour et à la même fête a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux.