El Tarf: La distribution d'eau un jour sur dix à El Ayoun par A. Ouélaa Selon Aliyet Mourad, maire de la commune frontalière d'El Ayoun que nous avons rencontré, le calvaire de la pénurie d'eau auquel font face ses concitoyens est loin de connaître le bout du tunnel. En effet, notre interlocuteur, dépité et avec un profond soupir qui en dit long sur le profond malaise ressenti du fait de cette situation qui pénalise les habitants de cette commune, dira que l'eau coule dans les différents quartiers une fois tous les dix jours. Etat de fait qui contraint de nombreux foyers à acheter carrément une citerne d'eau, soit 1.500 litres pour 2.000 DA. Il en va sans dire que les besoins en eau sont conséquents durant l'été. Pour sa part, le maire ajoutera que ce problème a été posé à tous les responsables concernés, en l'occurrence le directeur des ressources en eau et celui de l'ADE sans pour autant qu'une solution soit trouvée en vue d'améliorer la distribution de l'eau. Pour les habitants de cette commune et les mechtas qui en dépendent, l'hiver leur est salutaire avec l'arrivée des pluies.