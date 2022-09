Abdelhak Saïhi, ministère de la Santé Des engagements aux actes Le professeur Abderrahmane Benbouzid cède sa place à son secrétaire général, le professeur Abdelhak Saïhi. Les différents personnels du ministère de la Santé ne devront pas, ainsi, être totalement dépaysés. Le nouveau ministre de la Santé, nous dit-on, s'est distingué par une gestion harmonieuse et adaptée du secteur, à l'occasion de nombreuses occasions. Professeur Saïhi a également eu à gérer les destinées de l'École supérieure d'administration, en qualité de directeur général. Durant sa carrière, le nouveau ministre de la Santé a également occupé le poste de directeur général de l'École nationale des mines et de l'administration de la santé. Le remplaçant de Benbouzid est également connu pour ses nombreuses contributions et lectures critiques à l'endroit du système de la santé en Algérie. Il est l'auteur, notamment, d'une Analyse critique de la gestion de l'institution sanitaire algérienne: aspects organisationnels et impact du pouvoir central - enjeu et stratégie». Avec son intronisation à la tête du secteur de la santé, le professeur Saïhi aura toute la latitude de procéder à une refonte globale du système de la santé ou, du moins, proposer des alternatives adaptées et pragmatiques aux problématiques posées.