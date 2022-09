Hopital des Caroubiers Les médocs baignent dans les égouts 20 Juil 2022 Annaba 1376 fois Les médocs baignent dans les égouts Salah-Eddine L’incivisme, le laisser-aller, la fuite en avant et la pollution continuent de faire des dégâts au sein des établissements publics à Annaba. Les infrastructures hospitalières censées être plus que toutes autres, exemplaires, en matière de salubrité, font malheureusement partie du lot desdits établissements. L’exemple le plus édifiant nous vient de l’EHS Ibn-Sina des Caroubiers, où les hémodialysés chroniques, en sont à craindre pour leur vie. Déjà exposés aux infections, de par leur état de santé, les patients admis au sein de l’unité hémodialyse de cet hôpital, sont, en effet, quotidiennement exposés aux menaces de contagions, en raison des risques infectieux associés aux actes invasifs : la pollution extrême, dans laquelle sont emmagasinés les médicaments qui leurs sont destinés. Pour s’enquérir de la gravité de la question, il suffit de faire un tour du côté du magasin de stockage des médicaments destinés aux personnes hémodialysées, installé aux abords de la morgue, pour constater de visu que l’accès aux lieux est totalement submergé par des eaux usées. Le comble est que cette situation de risques d’infections date, selon des témoignages des agents en service sur lieux, depuis plus d’une année, sans que personne n’ose même la signaler. Pourtant, estime une infirmière approchée à ce sujet, la responsabilité des produits stockés est clairement définie au sein des CHU et est assumée soit par un médecin, soit par l’assistante médicale, susceptibles d’intervenir dans le stockage des médicaments, surtout lorsqu’on sait que les patients hémodialysés ont un risque augmenté d'acquérir des infections transmises. la question qui se pose et s’impose : Existe-il dans nos hôpitaux des programmes d’actions de sécurité des patients, à travers l’utilisation d’outils de gestion des risques, à déployer et à promouvoir pour mieux appréhender des risques en secteur de dialyse ?