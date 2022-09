Acquisition d’un générateur d’oxygène à Sider El-Hadjar Travailleurs et syndicalistes crient au détournement d

Acquisition d’un générateur d’oxygène à Sider El-Hadjar Travailleurs et syndicalistes crient au détournement de Fonds ! 09 Sep 2022 Annaba 32612 fois Travailleurs et syndicalistes crient au détournement de Fonds ! Salah-Eddine Décidément un scandale en cache un autre à Annaba ou la corruption et les détournements de deniers publics sont monnaie courante. Cette fois-ci, c’est l’union générale des travailleurs algériens (UGTA) d’Annaba, qui est sur la sellette. En effet, et selon pétition adressée aux instances judiciaires du tribunal d’El-Hadjar, dont nous détenons une copie, l’UGTA est mise en cause par les travailleurs et les syndicalistes du complexe sidérurgique d’El-Hadjar, d’avoir détourné des fonds, estimés de 3.5 millions DA, collectés uniquement auprès des métallurgistes, pour l’acquisition d’un générateur d’oxygène. Initialement, l’argent collecté devait être mis à la disposition du Croissant Rouge Algérien (CRA), explique-t-on, avant d’être versé sur les comptes de l’UGTA Annaba, seule habilitée, dit-on, à mener l’opération d’acquisition du générateur d’oxygène. Selon la lettre de dénonciation, les travailleurs demandent une enquête approfondie sur la destination des fonds, collectés durant le mois d’aout 2021, soit en plein crise du Covid-19. Les plaignants précisent que des collectes ont été opérés non seulement à Sider El-Hadjar, mais aussi dans plusieurs autres entreprises, à l’initiative du Secrétaire Général de l’UGTA/Annaba, Kamel Friteh, en l’occurrence. Toujours selon la même source, les fonds collectés auprès des travailleurs de Sider El-Hadjar, ont été versés sur le compte BEA de l’union locale Sidi-Amar. Pourtant, il est de notoriété que toute opération de solidarité doit être accompagnée de la création d’un compte bancaire dédié spécialement pour la circonstance et qui sera fermé dès la fin de l’action. Cependant et selon indiscrétions du côté du CRA Annaba, « aucun dinar collecté n’a atterri dans ses caisses pour l’acquisition d’un générateur d’oxygène durant la pandémie du coronavirus ! ». En attendant, les conclusions de l’enquête déclenchée déjà par les limiers de la brigade économique du groupement de la gendarmerie nationale, la question qui se pose: quel est le montant exact collecté par l’UGTA Annaba pour acquérir cette machine fictive ?