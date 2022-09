Recrudescence des agressions à Annaba L’insécurité reprend du terrain 10 Sep 2022 Annaba 30 fois L’insécurité reprend du terrain Depuis quelques jours, nombre de taxis clandestins, dits fraudeurs, qui assurent la ligne de transport du chef-lieu de wilaya vers les lieux-dits Bouhamra et Bouzaâroura interpellent les services compétents sur l’insécurité qui prévaut la nuit. « Deux trentenaires m’ont demandé de les transporter, tard la nuit, jusqu’à leur cité Bouzaâroura. On discutait tout le long du trajet. Je ne soupçonnais rien du tout. A quelques mètres du lieu de leur résidence où l’éclairage public était faible, l’un d’entre eux a décidé de passer à l’action en m’attrapant par le cou, tout en exhibant un couteau de cuisine. Quant à l’autre, il s’est mis à fouiller dans ma boîte à gants où il a déniché ma sacoche. Le nom d’un ancien voisin, un repris de justice connu de tous, m’a traversé l’esprit et je l’ai cité en le faisant passer pour un cousin. Ils m’ont tout de suite relâché. Puis, ils se sont évaporés dans la nature à la faveur de l’obscurité. J’ai failli perdre ma vie cette nuit-là », s’est confié un fraudeur. « C’est ma mauvaise situation financière qui m’a obligé d’exercer clandestinement cette profession. Je n’ai pas le choix bien que le danger d’une agression ou d’un vol me guette en permanence », a poursuivi ce sexagénaire. « C’est ma mauvaise situation financière qui m’a obligé d’exercer cette profession. Je n’ai pas le choix, bien que le danger d’une agression ou de vol me guette en permanence, a poursuivi ce sexagénaire. A noter que d’autres personnes ont fait l’objet de vols de leurs véhicules, nous dit-on. Sur un autre volet, la grâce présidentielle dont ont bénéficié dernièrement les détenus n’a pas été du goût d’un grand nombre de citoyens. Il s’agit notamment de ceux qui ont été agressés par des malfrats dans certains quartiers de la ville des jujubes. Il reste à souligner que les services de sécurité mènent constamment une lutte contre le banditisme. Pourtant, les bandes de voyous continuent d’écumer les quartiers et de porter atteinte à l’intégrité physique des habitants en semant la violence. Nejmedine Zéroug