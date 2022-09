Annaba ton univers impitoyable Un journée, deux victimes Accidents à El Hadjar (Annaba) Un journée, deux victimes 10 Sep 2022 156 fois Un jeune homme est décédé le mercredi 7 septembre au quartier Diar Essalem d’El Hadjar, suite à une décharge électrique, selon des témoignages. Les éléments de la Protection Civile (PC) locale ont tenté vainement de le réanimer en présence des éléments de la Sûreté de daïra d’El Hadjar. Sa dépouille a été évacuée vers la morgue de l’hôpital de la même région. Une enquête a été diligentée pour déterminer les… Lire la suite... Un nouveau lycée Rentrée scolaire à Tréat (Annaba) Un nouveau lycée 10 Sep 2022 68 fois Le wali d’Annaba, Djamel Eddine Berrimi, a prévu de lancer la prochaine rentrée scolaire, le mercredi 21 septembre, depuis le nouveau lycée de la commune de Tréat, selon le maire de celle-ci. Ce nouveau lycée mettra fin au calvaire de plus de 300 élèves de la commune. En effet, jusqu’à l’année dernière, les lycéens devaient quotidiennement faire un trajet de douze kilomètres à pied, ou avec des moyens de transport… Lire la suite... Bilan du mois d’août Criminalité urbaine à Annaba Bilan du mois d’août 10 Sep 2022 110 fois Les forces de police déployées à travers les zones urbaines de la wilaya d’Annaba ont mené 1.772 opérations durant le mois d’août écoulé. Le bilan peut être rassurant malgré l’insouciance de quelques individus qui continuent à se munir d’armes blanches prohibées, qui ont d’ailleurs été saisies. Au total, 205 détenteurs de ce genre d’armes ont ainsi été appréhendés et doivent répondre de leurs agissements par-devant les tribunaux de la wilaya.… Lire la suite... L’insécurité reprend du terrain Recrudescence des agressions à Annaba L’insécurité reprend du terrain 10 Sep 2022 251 fois Depuis quelques jours, nombre de taxis clandestins, dits fraudeurs, qui assurent la ligne de transport du chef-lieu de wilaya vers les lieux-dits Bouhamra et Bouzaâroura interpellent les services compétents sur l’insécurité qui prévaut la nuit. « Deux trentenaires m’ont demandé de les transporter, tard la nuit, jusqu’à leur cité Bouzaâroura. On discutait tout le long du trajet. Je ne soupçonnais rien du tout. A quelques mètres du lieu de leur… Lire la suite... Travailleurs et syndicalistes crient au détournement de Fonds ! Acquisition d’un générateur d’oxygène à Sider El-Hadjar Travailleurs et syndicalistes crient au détournement de Fonds ! 09 Sep 2022 1036 fois Salah-Eddine Décidément un scandale en cache un autre à Annaba ou la corruption et les détournements de deniers publics sont monnaie courante. Cette fois-ci, c’est l’union générale des travailleurs algériens (UGTA) d’Annaba, qui est sur la sellette. En effet, et selon pétition adressée aux instances judiciaires du tribunal d’El-Hadjar, dont nous détenons une copie, l’UGTA est mise en cause par les travailleurs et les syndicalistes du complexe sidérurgique d’El-Hadjar, d’avoir… Lire la suite... Les nouveaux profs se préparent Enseignement de l’anglais au primaire à Annaba Les nouveaux profs se préparent 09 Sep 2022 118 fois Une cinquantaine d’enseignants contractuels recrutés par le ministère de l’éducation nationale pour l’enseignement de la langue anglaise au cycle primaire, poursuivent un cycle de formation de dix jours entamé avant-hier, jeudi 8 septembre, et s’étalera jusqu’au lundi, 19 septembre. La formation se déroule au lycée Malek Bendjedid dans le chef-lieu. Ce stage qui intervient moins d’une semaine après l’achèvement de l’opération de recrutement et la remise des décisions de nomination … Lire la suite... Saisie de 9.000 unités Oeufs pourris à El Hadjar (Annaba) Saisie de 9.000 unités 09 Sep 2022 199 fois Les éléments de la direction du Commerce renforcés par ceux de la Gendarmerie nationale et de la sûreté de daïra ont mené une vaste opération de contrôle avant-hier, jeudi 8 septembre, à partir de dix heures du matin, des commerces règlementés à travers la commune d’El Hadjar. C’est ainsi qu’ils ont surpris une personne qui détenait 300 plaques d’œufs, soit 9.000 unités d’un poids total de 600 kilos. Ces œufs… Lire la suite... L’élagage, c’est pour demain ? Arbres du Cours de la Révolution à Annaba L’élagage, c’est pour demain ? 09 Sep 2022 218 fois Nejmedine Zéroug Les riverains occupant les immeubles qui donnent sur le Cours de la Révolution et sur la rue Ibn Khaldoun (ex-Gambetta) ont manifesté leur mécontentement au sujet des arbres de cette magnifique place dont les branches inutiles à la beauté du lieu n’ont pas été coupées. « Notre balcon donne non seulement sur le cours de la Révolution, mais aussi sur la rue Ibn Khaldoun. Mais l’abandon de la… Lire la suite... Un élu d’El Bouni condamné à 3 ans de prison Annaba : Corruption Un élu d’El Bouni condamné à 3 ans de prison 08 Sep 2022 1023 fois Salah-Eddine En l'espace de deux mois, un troisième responsable, cette fois, un élu, faisant partie de l’assemblée populaire communale d’El-Bouni, est arrêté en flagrant délit pour corruption. Appelée communément El-Gass et ailleurs « Echkara », la corruption, semble sérieusement gangrener l’administration locale à tous les niveaux. Un dossier bien ficelé, des billets, dont les photocopies étaient détenues par les enquêteurs, saisies chez le mis en cause, avec en plus un… Lire la suite... Arrestations à foison Aïn Berda et Berrahal Arrestations à foison 07 Sep 2022 325 fois Une vaste opération de police a mobilisé avant-hier, mardi 6 septembre, les éléments de la Sûreté de daïra d’Aïn Berda et des Sûretés urbaines, ainsi que ceux de la Brigade Mobile de la Police Judiciaire (BMPJ). La Sûreté de daïra de Berrahal a organisé le même jour une opération similaire. Toutes les personnes appréhendées lors de ces patrouilles ont été présentées par-devant le procureur de la République local. A Aïn… Lire la suite... Le bus se fait désirer Annaba /Aïn Achir Le bus se fait désirer 07 Sep 2022 243 fois Le transport urbain a toujours suscité la colère des citoyens, principalement ceux qui se déplacent en bus pratiquement tous les jours. Les chauffeurs imposent quotidiennement leur loi. La ligne 11 qui va jusqu’au Cap de Garde, non loin de la plage du Centre de Repos Familial (CRF) d’Aïn Achir, est rarement disponible. En effet, certains habitués dénoncent le manque quasi-permanent des bus pendant toute la journée. Seulement quatre bus alimentent… Lire la suite...