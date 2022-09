"CONSTANTINE à L'EST d' EDEN "la fureur de vivre

Constantine Bientôt le relogement ? Djenane Zitoune (Constantine) Bientôt le relogement ? 10 Sep 2022 155 fois Les locataires des deux bâtiments, portant les numéros 14 et 18, sis à Lakhdar Kouhil, ex-cité des Chasseurs, appelée communément Djenane Zitoune, seront, très prochainement, relogés, selon une source proche de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI). En effet, les services de cet office viennent d’entamer une opération d’évaluation des signes de danger potentiel que représentent ces deux bâtiments menaçant ruine. Construite à l’époque coloniale, en 1958 plus… Lire la suite... Le suivi digitalisé Distribution de lait en sachet à Constantine Le suivi digitalisé 10 Sep 2022 84 fois La Direction de Commerce et de la Promotion de l’Exportation de la wilaya de Constantine, a créé une plateforme numérique afin de veiller à la disponibilité du lait en sachet sur les marchés de la wilaya et d’éviter les pénuries qui se répètent à chaque fois. Cette dernière vient assurer le suivi de l’opération de distribution de ce produit sensible de large consommation. En effet, la cheffe de service de… Lire la suite... Une cité devenue décharge Frères Abbas (Constantine) Une cité devenue décharge 10 Sep 2022 115 fois Les habitants de la cité des Frères Abbas (Oued El Had) demandent aux autorités de trouver une solution à l’endroit situé à la sortie menant vers la cité El Mouna, devenu un point d’abandon sauvage des déchets. En effet, les citoyens d’autres cités, entre autres, ceux des agglomérations de Sidi Mabrouk, Abdeslem Daksi et Bentchicou n’ont pas trouvé mieux que de se débarrasser en ce lieu, de tous leurs détritus,… Lire la suite... Un enfant fauché par une voiture Zighoud-Youcef (Constantine) Un enfant fauché par une voiture 09 Sep 2022 189 fois M. La cité Béni-Brahim du petit village de Sidi-Larbi, situé dans le faubourg de la commune de Zighoud-Youcef, a été secouée avant-hier, jeudi 8 septembre, par un accident de la circulation. Ce dernier a coûté la vie d’un enfant âgé de 19 mois. Selon le rapport des éléments de l’unité secondaire de la Protection Civile (PC) de la commune, l’accident s’est produit vers treize heures et demie. Il s’est soldé… Lire la suite... Saisie de 4.900 doses de Lyrika Narcoterrorisme à Constantine Saisie de 4.900 doses de Lyrika 09 Sep 2022 151 fois Mallem La Brigade de Recherche et d'Investigation (BRI) de Constantine a dernièrement arrêté trois dealers. Ces derniers, âgés entre 30 et 38 ans, ont été trouvés en possession de 4.900 capsules de psychotropes. A noter qu’à la fin de toutes les procédures d’enquête, un dossier judiciaire a été établi sur ce cas d’espèce et avec lequel la police a déféré les suspects par-devant le procureur de la République local. Ce… Lire la suite... Connue avant fin 2022, malgré la pression Liste des logements sociaux à Constantine Connue avant fin 2022, malgré la pression 09 Sep 2022 122 fois Les services de la wilaya de Constantine préparent la distribution d'environ 5.000 logements sociaux situés à Ali Mendjeli, Massinissa et Ain Nehas. Le wali a donné des instructions pour accélérer les travaux et assurer la remise de ces projets dans les plus brefs délais. Le chef de daïra a affirmé de son côté que ses services préparent l'annonce d'une nouvelle liste de bénéficiaires de cette formule de logement qui comprend… Lire la suite... La série noire se poursuit Compteurs en feu à Ali mendjeli La série noire se poursuit 09 Sep 2022 101 fois Un incendie s’est produit, avant-hier, jeudi 8 septembre, vers 14h heure de la canicule, dans une cage abritant les compteurs électriques au rez-de-chaussée d’un bâtiment de l’unité de voisinage n° 6 situé dans la nouvelle ville d’Ali Mendjeli, daïra d’El-Khroub. Ce sinistre a provoqué un vif émoi chez les locataires. Ces derniers ont été affolés en se sentant pris au piège. Plusieurs d’entre eux ont été fortement indisposés par la… Lire la suite... Le suspect arrêté Un kiosque dévalisé à Constantine Le suspect arrêté 09 Sep 2022 238 fois Un jeune homme âgé de 19 ans a volé un Kiosque Multi Services (KMS) dans le quartier de Boudraâ Salah. Il a été arrêté par les forces de police de la neuvième Sûreté urbaine de Constantine. Ayant obtenu le mandat de perquisition, ils ont élaboré un dossier judiciaire sur le compte du voleur. Ce dernier a été déféré par-devant le procureur de la République local. Il est à souligner que… Lire la suite... Les 650 millions récupérés Constantine /Cambriolage à Aïn Smara Les 650 millions récupérés 07 Sep 2022 1275 fois En un laps de temps record, les forces de police de la Sûreté extérieure d’Aïn Smara, dans la daïra d’Ali Mendjeli, ont arrêté un voleur. Ce dernier a dévalisé un appartement en emportant la somme de 650 millions. Tout l’argent volé a été récupéré. Après l’établissement d’un dossier judiciaire au détriment du suspect, ce dernier a été déféré par-devant le procureur de la République du tribunal d’El Khroub. C’est après… Lire la suite... Il y a du rififi chez les élus Constantine /Béni Hamidene Il y a du rififi chez les élus 07 Sep 2022 139 fois Le fonctionnement du conseil communal de l’Assemblée Populaire Communale (APC) de Béni Hamidene, dans la daïra de Zighoud-Youcef, connaît présentement un blocage né d’un différend entre ses membres et son président, Abdelhak Cherouana. Ainsi, selon les informations recueillies auprès des intéressés, les membres de l’APC ont refusé, pour la seconde fois consécutive, d’assister aux délibérations du conseil communal tenues le jeudi 1er septembre. Ils ont justement exigé la démission du… Lire la suite... Le pain risque de manquer ! Constantine /Les boulangers s’affolent Le pain risque de manquer ! 07 Sep 2022 516 fois Plusieurs boulangers de la ville de Constantine ont suspendu, ces derniers jours, l'approvisionnement en pain des épiceries qui avaient l'habitude d’écouler ce produit de première nécessité à son prix administré. Les citoyens signalent que suite à cette mesure surprise, ils sont obligés d'aller vers les boulangeries pour acheter du pain tôt le matin car au-delà d’une certaine horaire, il devient introuvable. En effet, il ne reste alors disponible que le… Lire la suite..