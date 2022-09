BATNA façon Marlon Brando "surr le quai"

Aéroport de Batna Istanbul et Dubaï sur la carte des dessertes ? 10 Sep 2022 94 fois La wilaya de Batna a formulé, en début du mois de septembre, une demande officielle au ministère du Transport pour l'ouverture de deux nouvelles lignes aériennes vers Istanbul et Dubaï. Le but est de permettre à l'aéroport de bouger et de ne pas rester recroquevillé sur lui-même, selon le wali. Ce dernier insiste sur le fait que la wilaya de Batna, avec une population dépassant 1,5 million d'habitants, a besoin… Lire la suite... Récupérées à Barika Batna /Trois voitures volées… Récupérées à Barika 03 Sep 2022 474 fois Les éléments de la brigade de lutte contre la contrebande activant à Barika, relevant du groupement de la Gendarmerie nationale de Batna, sont parvenues à récupérer trois voitures volées à Sétif, M'Sila et Tizi Ouzou. Deux hommes suspectés de faire partie d'une association de malfaiteurs à large échelle d'action ont été arrêtés après une perquisition opérée dans un atelier de mécanique où les voitures ont été trouvées. A noter qu’ils… Lire la suite... Saisie record de Lyrica Narcoterrorisme à Aïn Touta Saisie record de Lyrica 31 Aoû 2022 516 fois Un nouveau record a été battu dans la région des Aurès, avec la saisie, avant-hier, lundi 29 août, d'un total de 74.892 comprimés psychotropes à Aïn Touta, dans la wilaya de Batna. Le dealer a fait l'objet d'un interrogatoire. Il a été présenté devant le parquet d'Aïn Touta qui a traité l'affaire pour transmettre le dossier d'accusation à un juge d'instruction dont la mission est d'auditionner le suspect et d'essayer… Lire la suite... Des milliards au profit d’associations sportives On sort le chéquier à Batna Des milliards au profit d’associations sportives 30 Aoû 2022 298 fois Dans le cadre de ses prérogatives et lors d'une des ses récentes délibérations, l’Assemblée Populaire Communale (APC) de Batna a accordé plus de 3,8 milliards aux associations sportives ouvrant droit à ce type de financement. Ce sont les associations actives versées dans la pratique sportive collective qui bénéficient de ces subventions, chacune suivant la division où elle évolue, le niveau qu'elle a atteint, ses performances et les résultats acquis sur… Lire la suite... Dérapage d'un camion à Arris Il transportait 200 bouteilles de gaz Dérapage d'un camion à Arris 27 Aoû 2022 278 fois Un camion transportant 200 bouteilles de gaz butane qu’il devait livrer à des dépôts de revente de ce produit, a subitement dérapé dans un virage dangereux, en fin de semaine écoulée, pour se renverser sur la chaussée. L'accident est survenu sur la route nationale 31 à Arris, ville se trouvant dans le massif des Aurès à l'Est de la wilaya de Batna. Suite au choc violent, le conducteur du véhicule… Lire la suite... Homicide ? Découverte d’un cadavre à Batna Homicide ? 22 Aoû 2022 283 fois Le cadavre d'un homme a été récemment découvert dans un état avancé de décomposition à l'intérieur de sa maison. Cette dernière se trouve dans le quartier populaire de Selsabil à Batna. Le défunt avait 45 ans. Il n'avait pas donné signe de vie depuis plusieurs jours. Il a été finalement retrouvé mort. Alertés par des citoyens, des agents de l'unité principale de la Protection civile sont intervenus sur les lieux.… Lire la suite... La terre à tremblé Batna /Ouled Sellam La terre à tremblé 15 Aoû 2022 1013 fois Un séisme de magnitude 3,3 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré avant-hier, samedi 13 août, à 20h49 dans la wilaya de Batna, a annoncé le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG). La secousse a été localisée à deux kilomètres au nord-ouest de Ouled Sellam, a précisé la même source. Lire la suite... À Batna, les scorpions menacent Avec 350 piqûres durant le premier semestre 2022 À Batna, les scorpions menacent 11 Aoû 2022 537 fois Avec le retour de l'été et sa chaleur suffocante, les cas de piqûres de scorpion sont en force, comme à l'accoutumée, surtout dans la partie sud des Aurès. Ainsi, depuis le début de cette année et jusqu'au mois de juin, la wilaya de Batna a enregistré 350 cas de piqûres de scorpions touchant principalement la région sud-ouest englobant Barika, Djezzar, Bitam, M'Doukal jusqu'à Seggana. Les services de la Santé ne… Lire la suite... Une rénovation et 10.000 nouvelles places attendues Stade du 1er novembre de Batna Une rénovation et 10.000 nouvelles places attendues 09 Aoû 2022 674 fois Le secteur de la Jeunesse et des Sports annonce l'élaboration d'un avant-projet sommaire et d'une étude détaillée d'agrandissement, suivant les normes internationales, du stade du 1er novembre de Batna. Un dossier ficelé sera incessamment transmis pour étude décisive par la commission nationale de validation des projets, selon nos sources. Ce projet se chiffre à plusieurs dizaines de milliards de centimes. Il concerne la construction et l'installation de 10.000 nouveaux sièges,… Lire la suite... L’accident de trop ! Explosion de colère après la mort d’un enfant à Chemora L’accident de trop ! 30 Juil 2022 540 fois Un enfant âgé de 8 ans est décédé le mercredi 27 juillet dans un tragique accident de la circulation survenu à Chemora, localité située à 50 kilomètres au nord-est de Batna. Ainsi, la victime qui essayait de traverser la route a été heurtée de plein fouet par un camion dont le conducteur n'a pu réagir à temps pour éviter le choc mortel.Suite à ce lamentable accident, des jeunes et des… Lire la suite... Un ouvrier décède Accident de travail à Timgad Un ouvrier décède 20 Juil 2022 382 fois Un ouvrier âgé de 29 ans est mort, avant-hier, dans un tragique accident de travail ayant choqué plus d'un. Le concerné qui travaillait sereinement, selon des sources locales, a effectué une chute libre dans la station