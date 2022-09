Eddie Cochran Chanteur américain

Eddie Cochran Musicien Edward Raymond Cochran, prononcé, dit Eddie, né le 3 octobre 1938 à Albert Lea, aux États-Unis, et mort le 17 avril 1960 à Bath, au Royaume-Uni, est un auteur-compositeur, guitariste et chanteur américain de rock 'n' roll. Certains de ses titres, tels Summertime Blues ou C'mon Everybody, sont devenus des standards du rock.