Une mer calme ! par El-Houari Dilmi «Le mois de septembre, la mer se calme mais nos cœurs se serrent», me confiait il y a encore quelques jours un habitant d'une localité côtière du littoral mostaganémois. Si une mer calme, «Calma» comme disent les gens de la mer, fait plaisir aux baigneurs, elle donne du mouron à ceux qui craignent pour leurs enfants, de potentiels harragas. L'on dit que d'autres cohortes de «brûleurs» ont pris le large vers l'autre rive de la grande bleue. Ici confession d'un harrag pas comme les autres : « J'ai décidé d'enjamber la mer parce que je me sens non seulement perturbé, mais pis encore, je me sens comme malturbé, c'est-à-dire, à la fois agité, bouleversé, brouillé, chahuté, commotionné, dérangé, déréglé, déséquilibré, désorganisé, ébranlé, embrouillé, détraqué, tourneboulé, gravement traumatisé et terriblement troublé». L'histoire de ce harrag pas comme les autres, raconte : «Alors comme ça, il a fallu vivre mes derniers instants pour (ré) apprendre que 132 ans de longue nuit coloniale n'ont pas suffi à changer le peuple algérien. Et qu'une fois la lumière recouvrée, des «en-sait-néant» sont venus de derrière la mer rouge pour « lobotomiser » l'esprit fragile de nos bambins, devenus aujourd'hui de vaillants militants de la seule «cause» qui vaille, celle qui voudrait que le meilleur soit toujours ailleurs ! Moi le harrag anonyme, je suis né par des temps improbables où les médecins sont les premiers à partir quérir la santé ailleurs, les boulangers les seuls à manger de leur pain blanc, et le peuple le seul à croire que le pays peut très bien fonctionner sans lui. J'avais l'âge de la (dé) raison quand j'ai adhéré à un parti politique devenu trop vieux, mais sans jamais prendre un cheveu blanc, une seule ride, ou même un traître pli. Moi-même devenu une tête de macchabée, avec des chicots pourris, une boule à double zéro, et une peau fripée, mon hiz'b à moi refuse toujours de changer de fusil d'épaule. C'est qu'il veut aller au-delà du temps et des âges, à rebours d'une mort biologique pourtant inévitable. J'appris, donc, à mes seuls dépens, que devenir un homme était le plus ingrat des métiers masculins... Devenu «frontiste» sans armes ni galons, je vis le pays revenir à la crypto-lumière après une longue nuit noir corbeau. Le pays eut une dalle de fauve pendant si longtemps qu'il voulût tout manger, tout avaler, tout porter sur son dos (sur) voûté. Jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ses «occupants» se sentaient tellement à l'étroit qu'ils voulurent prendre la terre entière pour un gîte ultracosmique et le ciel pour un gigantesque miroir aux mauviettes». Sur la tombe encore mouillée du harrag anonyme, l'on fera planter un écriteau en plastique remâché avec écrit dessus avec une encre fermentée : «ici repose le noyé inconnu, mort d'avoir cru que la politique n'allait jamais un jour fatiguer les organes vitaux de la République !».