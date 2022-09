Annaba sous ton soleil implacable

Annaba La brigade d’El Hadjar sanctionne Protection du consommateur à Annaba La brigade d’El Hadjar sanctionne 11 Sep 2022 40 fois Le stockage des produits alimentaires reste un motif fréquent de sanction des commerçants à Annaba. En effet, la semaine écoulée, plus de 300 kilos d’œufs ont été saisis et détruits par les éléments de l’inspection du commerce d’El Hadjar. Notons que cette quantité de produit indispensable à la famille algérienne, a été stockée dans de mauvaises conditions, ce qui constituait une menace pour la santé des consommateurs. Ainsi, 300 palettes… Lire la suite... La scène ne désemplit pas ! Théâtre Azzedine Medjoubi d’Annaba La scène ne désemplit pas ! 11 Sep 2022 37 fois Le prestigieux théâtre régional d’Annaba Azzedine Medjoubi ne désemplit pas. En effet, plusieurs spectacles et pièces théâtrales sont au programme de ce mois de septembre. La direction du théâtre a intensifié ses shows pour les petits et les grands afin de les divertir. Au programme d'aujourd'hui, lundi 12 septembre, les résultats du concours de chant intitulé « Sons et mélodies » seront dévoilés. La cérémonie est prévue à 19 heures.… Arrestations à foison Insécurité à Aïn Berda (Annaba) Arrestations à foison 11 Sep 2022 La première semaine du mois de septembre en cours a été fructueuse pour les éléments de la Sûreté de daïra d'Aïn Berda. En effet, plusieurs personnes ont été arrêtées. Un dossier judiciaire a été établi à l'encontre de tous les suspects avant d'être présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal d'El Hadjar territorialement compétent, selon les procédures d'usage. En effet, huit trafiquants de drogue ont été appréhendés… La politique de la sourde oreille Trafic du foncier urbanisable à Annaba La politique de la sourde oreille 11 Sep 2022 Salah-Eddine La problématique du foncier urbanisable se pose aujourd'hui avec acuité à Annaba. Malgré le manque considérable de fonds de terre que connait la ville d'Annaba, les autorités de la wilaya, particulièrement les directeurs d'exécutifs concernés, ne semblent nullement préoccupés par cette épineuse situation. S'agissant du foncier urbanisable, il est de notoriété publique que beaucoup d'assiettes ont été détournées au grand jour par des trafiquants du foncier, ce qui a… Un journée, deux victimes Accidents à El Hadjar (Annaba) Un journée, deux victimes 10 Sep 2022 Un jeune homme est décédé le mercredi 7 septembre au quartier Diar Essalem d'El Hadjar, suite à une décharge électrique, selon des témoignages. Les éléments de la Protection Civile (PC) locale ont tenté vainement de le réanimer en présence des éléments de la Sûreté de daïra d'El Hadjar. Sa dépouille a été évacuée vers la morgue de l'hôpital de la même région. Une enquête a été diligentée pour déterminer les… Un nouveau lycée Rentrée scolaire à Tréat (Annaba) Un nouveau lycée 10 Sep 2022 Le wali d'Annaba, Djamel Eddine Berrimi, a prévu de lancer la prochaine rentrée scolaire, le mercredi 21 septembre, depuis le nouveau lycée de la commune de Tréat, selon le maire de celle-ci. Ce nouveau lycée mettra fin au calvaire de plus de 300 élèves de la commune. En effet, jusqu'à l'année dernière, les lycéens devaient quotidiennement faire un trajet de douze kilomètres à pied, ou avec des moyens de transport… Bilan du mois d'août Criminalité urbaine à Annaba Bilan du mois d'août 10 Sep 2022 Les forces de police déployées à travers les zones urbaines de la wilaya d'Annaba ont mené 1.772 opérations durant le mois d'août écoulé. Le bilan peut être rassurant malgré l'insouciance de quelques individus qui continuent à se munir d'armes blanches prohibées, qui ont d'ailleurs été saisies. Au total, 205 détenteurs de ce genre d'armes ont ainsi été appréhendés et doivent répondre de leurs agissements par-devant les tribunaux de la wilaya.… L'insécurité reprend du terrain Recrudescence des agressions à Annaba L'insécurité reprend du terrain 10 Sep 2022 Depuis quelques jours, nombre de taxis clandestins, dits fraudeurs, qui assurent la ligne de transport du chef-lieu de wilaya vers les lieux-dits Bouhamra et Bouzaâroura interpellent les services compétents sur l'insécurité qui prévaut la nuit. « Deux trentenaires m'ont demandé de les transporter, tard la nuit, jusqu'à leur cité Bouzaâroura. On discutait tout le long du trajet. Je ne soupçonnais rien du tout. A quelques mètres du lieu de leur… Travailleurs et syndicalistes crient au détournement de Fonds ! Acquisition d'un générateur d'oxygène à Sider El-Hadjar Travailleurs et syndicalistes crient au détournement de Fonds ! 09 Sep 2022 Salah-Eddine Décidément un scandale en cache un autre à Annaba ou la corruption et les détournements de deniers publics sont monnaie courante. Cette fois-ci, c'est l'union générale des travailleurs algériens (UGTA) d'Annaba, qui est sur la sellette. En effet, et selon pétition adressée aux instances judiciaires du tribunal d'El-Hadjar, dont nous détenons une copie, l'UGTA est mise en cause par les travailleurs et les syndicalistes du complexe sidérurgique d'El-Hadjar, d'avoir… Les nouveaux profs se préparent Enseignement de l'anglais au primaire à Annaba Les nouveaux profs se préparent 09 Sep 2022 Une cinquantaine d'enseignants contractuels recrutés par le ministère de l'éducation nationale pour l'enseignement de la langue anglaise au cycle primaire, poursuivent un cycle de formation de dix jours entamé avant-hier, jeudi 8 septembre, et s'étalera jusqu'au lundi, 19 septembre. La formation se déroule au lycée Malek Bendjedid dans le chef-lieu. Ce stage qui intervient moins d'une semaine après l'achèvement de l'opération de recrutement et la remise des décisions de nomination … Saisie de 9.000 unités Oeufs pourris à El Hadjar (Annaba) Saisie de 9.000 unités 09 Sep 2022 Les éléments de la direction du Commerce renforcés par ceux de la Gendarmerie nationale et de la sûreté de daïra ont mené une vaste opération de contrôle avant-hier, jeudi 8 septembre, à partir de dix heures du matin, des commerces règlementés à travers la commune d'El Hadjar. C'est ainsi qu'ils ont surpris une personne qui détenait 300 plaques d'œufs, soit 9.000 unités d'un poids total de 600 kilos. Ces œufs…