L'Algérie au top! Walid AÏT SAÏD Il y a 16 heures Classé 3e sur le continent, notre pays se positionne à la 91e place sur 189 pays au niveau mondial. Il demeure dans la catégorie des pays à «l'IDH élevé». Les Algériens vivent mieux que la majorité des pays africains, y compris leurs voisins du Maghreb. C'est ce qu'il ressort du dernier classement mondial des pays, selon l'Indice de développement humain (IDH). En effet, le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a publié son rapport 2021/2022. L'Algérie se maintient sur le podium dans le continent africain, en se classant 3e. Elle se place en première position par rapport au Maghreb. Au niveau mondial, notre pays se positionne à la 91e place sur 189 pays. Elle demeure dans la catégorie des pays à «l'IDH élevé». L'Algérie est devancée par l'île Maurice qui occupe la première place africaine et une 63e place mondiale. C'est le seul pays du continent à se situer dans la catégorie des pays ayant un IDH «très élevé». Il est suivi des Seychelles à la 72e place mondiale. L'Égypte et la Tunisie (97e), arrivent juste derrière l'Algérie. Ensuite, il y a la Libye (104e), l'Afrique du Sud (109e), le Gabon (112e),le Botswana (117e). Le Maroc arrive à la fin du «top ten» avec une 10e place africaine et une 123e mondiale. Ce classement de l'IDH se base sur plusieurs données, dont le niveau d'éducation de la population, la santé et le revenu. Il s'agit d'un indice composite qui conjugue le niveau de PIB par habitant d'un pays, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'accès à l'éducation. Il y a aussi les émissions de dioxyde de carbone d'un pays et son empreinte matérielle. C'est un vrai baromètre du bien-être des populations. Ce rapport se montre, toutefois, dans sa globalité inquiétant particulièrement en ce qui concerne l'Afrique. Ce rapport révèle que les progrès réalisés par les pays du continent noir ont été stoppés par la pandémie de Covid-19. «La pandémie actuelle de Covid-19 a entraîné un recul du développement humain dans presque tous les pays et continue de faire naître des variants de façon imprévisible», soutient l'auteur de ce rapport. «90% des pays ont vu leur IDH baisser en 2020 ou en 2021, ce qui dépasse de loin le nombre de pays qui ont connu une inversion de tendance à la suite de la crise financière mondiale», affirme ce rapport notant une certaine reprise au niveau mondial mais «partielle et inégale». «Les crises aiguës cèdent la place à des incertitudes chroniques, multiples et interactives à l'échelle mondiale, qui annoncent une période sombre et des vies bouleversées», ajoute- t-il. «Le sentiment d'incertitude n'est pas nouveau. L'être humain s'inquiète depuis longtemps des fléaux et des pestes, de la violence et de la guerre, des inondations et des sécheresses», rétorque-t-il. Pour lui, ces phénomènes ont mis plusieurs sociétés à genoux; au moins autant d'autres ont su accepter ces nouvelles réalités angoissantes et concevoir d'habiles façons de prospérer. «Il n'y a pas de fatalité, seulement des inconnues tenaces face auxquelles la meilleure réponse consiste à décupler les efforts de développement humain pour libérer les capacités de création et de coopération si représentatives de la nature humaine», conclut le Pnud. Malgré les crises qui ont frappé le monde, l'Algérie semble avoir réussi à maintenir sa stature et le niveau de vie de sa population. De bon augure pour l'avenir... Le Maroc à la traîne Classé loin derrière l'Algérie, le Maroc s'est retrouvé face à sa propre misère. On ne peut plus clair, les chiffres du Pnud révèlent la situation catastrophique et social dans laquelle est plongé le Royaume de Mohammed VI. Bon dernier au Maghreb et 10e en Afrique, après le Botswana et le Gabon. Ce qui confirme la situation explosive dans laquelle se trouve le voisin de l'Ouest. Les grèves, manifestations et autres mouvements sociaux ne sont que la réponse de la douleur d'un peuple qui vit dans la misère et l'oppression. La Libye, pourtant en guerre, a un meilleur IDE. Que dire alors de la Tunisie que les Marocains ne cessent de critiquer et de menacer. Elle est 2e au Maghreb et 5e en Afrique. Finalement, le Maroc et son économie ne sont qu'une utopie...