World Trade Center, septembre et monde déboussolé par Abdou BENABBOU Coïncidence ou planification, au moment où deux grands procès s'ouvrent contre le terrorisme, l'un à Paris et un autre à Bruxelles, les Etats-Unis d'Amérique commémorent à quelques heures d'intervalle le souvenir d'une attaque qui a ébranlé le monde et qui a fait près de 3.000 morts. Le procès parisien est relatif à la tuerie survenue contre le journal Charlie Hebdo et un hyper. Le second doit juger dix personnes inculpées d'attentats à Bruxelles ayant fait 32 morts. Le resurgissement du souvenir de ces faits terribles et dramatiques avec leurs tenants similaires et étalés en même temps dans des cadres différents, en ce particulier mois de septembre, est le témoignage reconfirmé du gigantesque virage pris depuis des décennies par l'ensemble de l'humanité. Il est prouvé que les attaques inimaginables contre les deux tours du World Trade Center new-yorkaises et contre le Pentagone ont changé la face du monde par leurs conséquences incalculables. De la restriction des libertés individuelles et de la libre circulation des personnes, à l'émergence d'une industrie sécuritaire et militaire mondiale, bien des cultures contraignantes ont été imposées à tous. Il y eut, sous différents prétextes, la sombrée catastrophique de l'Irak, suivie par celles de la Syrie et de la Libye orchestrées par des suppositions au goût de revanche et de vengeance et non dépourvues de la nécessité d'offrir des compensations psychologiques aux populations occidentales blessées au plus profond d'elles. Le grand terrorisme tueur ne s'imaginait probablement pas que par ses actes, il allait créer un autre terrorisme qui s'étendra dans l'espace et dans le temps ouvrant la porte à des dérives humanitaires de toutes sortes et que les plus faibles en seront les principales victimes. La nature humaine veut qu'à la violence réponde une autre violence. Celle assassine a ouvert la brèche à une autre avec des stratégies autrement élaborées engageant la déstabilisation de nombreux Etats et donnant libre cours à l'errance et au désespoir des peuples. Dans leur croisée, l'une donnant la mort instantanée, l'autre l'engageant à petit feu, l'effet boomerang devient permanent pour que le monde finisse totalement déboussolé.