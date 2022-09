Les résultats de la dernière visite du président français, Emmanuel Macron, en Algérie commencent à voir le jo

Les résultats de la dernière visite du président français, Emmanuel Macron, en Algérie commencent à voir le jour. En effet, selon la directrice générale adjointe du groupe français, Engie, Claire Waysand, « des discussions sont en cours avec la Sonatrach, mais ce sont des discussions sur des contrats de moyen et long terme. On n’est pas en train de parler de l’hiver prochain ». Même si l’Elysée avait minimisé de l’importance du sujet du gaz dans le programme de la visite de Macron en Algérie, cette question était bel et bien une des plus importantes sur le volet économique de la visite. Puisque, dimanche dernier, le média français, Europe 1, avait révélé que l’Algérie pourrait « augmenter ses livraisons de gaz à destination vers la France à hauteur de 50% ». Malgré que cet engagement de l’Algérie, à ce stade, est seulement oral entre les responsables des deux pays. Pour le moment, les Français ne sont pas dans la précipitation, surtout que les quantités que peut fournir Sonatrach resteront limités. En revanche, le Français Engie avait assuré que qu’il dispose des volumes de gaz suffisants pour l’hiver prochain malgré la baisse des livraisons de gaz russe.