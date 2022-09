Qui vole un œuf n'est pas celui qui vole un bœuf ! MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 13-09-2022, 11:00 T'as le gars qui a publié un article sur la datte dans Echorouk. Il est en prison mais n'a rien à proposer pour un traitement à l'amiable ! T'as le gars qui a cassé les dents de sa femme, celui qui a braqué un bijoutier, le maraudeur qui a terrorisé la vieille du 3e étage, le chauffard qui est rentré dans un panneau publicitaire, le gars éméché qui a fait du tapage nocturne... Tous purgeront leurs peines ! Et les Haddad, Tahkout, Kouninef, ces chefs de l'oligarchie qui ont fait tant de mal à notre économie, seront-ils traités de la même manière ? On dit qu'ils vont utiliser leurs milliards pour acheter une place dans le box de «l'amiable» ! Pourtant, la justice algérienne n'a jamais mangé de ce pain-là. Elle n'a jamais libéré le riche et gardé en prison le pauvre ! Serait-elle sur le point de changer ? M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 13-09-2022, 11:00