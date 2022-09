Annaba /Insécurité sur le Cours À couteaux tirés ! 12 Sep 2022 Annaba 337 fois À couteaux tirés ! Une bagarre sanglante a eu lieu durant la nuit d’avant-hier, dimanche 11 septembre, au cours de la Révolution. Des armes blanches ont été utilisées par des bandes rivales de marginaux. Ce sont des péripatéticiennes et des hommes homosexuels qui auraient déclenché cette bagarre, voulant chacun être choisi par les clients de passage. Les éléments de la Sûreté de wilaya, notamment ceux de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) ont maîtrisé la situation. Ils auraient procédé à des arrestations. Cela reste à confirmer par les services de police, qui ne tarderont pas à communiquer les résultats de cette affaire. Notre quotidien a rapporté à maintes reprises la présence de ces femmes assises toute la journée sur les bancs en face au siège de la mairie, tandis que les hommes s’installent durant la nuit. « Le laxisme observé est pénalisant pour la renommée de la ville et pour la dignité de ses habitants », remarque un riverain. Ce dernier raconte être blasé, car il subit avec sa famille le spectacle dégradant, offert par le marché de la prostitution qui se déroule sous leurs balcons ». Cette nuit ne risque pas d’être rapidement oubliée par les personnes qui veillaient sur le cours de la Révolution. Ahmed Chabi