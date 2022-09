Annaba /Trafic d’êtres humains « Le croisiériste » des harraga coulé 12 Sep 2022 Annaba 286 fois « Le croisiériste » des harraga coulé Salah-Eddine Qualifié d’une véritable agence de voyage spéciale « harraga », l’un des plus actifs dans le milieu de l’immigration clandestine, un repris de justice notoire recherché par les instances judiciaires de la wilaya d’Annaba, pour plusieurs délits criminels, vient d’être mis hors d’état de nuire par les gendarmes de la brigade territoriale d’El-Bouni. Âgé de 42 ans, le mis en cause est considéré comme l’interface entre les candidats potentiels à la harga (traversée) et les passeurs qui opèrent à partir de la cité côtière de Sidi-Salem, sinistrement connue sous l’appellation du « port international des harraga ». Il est spécialisé dans la programmation de « traversées » spéciales harraga par le biais des réseaux sociaux. Selon un communiqué de la gendarmerie nationale, le brigand, dénichait les candidats à l’immigration clandestine et assurait leur hébergement dans son propre appartement jusqu’au jour « J ». Ainsi, le milieu propre à l’immigration clandestine qui agit comme une organisation de professionnels du crime organisé, rivalise d’ingéniosités pour maintenir ce flux de « harraga », qui continue d’endeuiller de nombreuses familles algériennes. La plage de Sidi Salem d’Annaba réserve des surprises inattendues, car c’est là où se trouvent les barques de fortune « spécial harraga », utilisées pour les voyages à destination de l’autre rive qui endeuillent tant de familles Annabies. Aujourd’hui, ce bord de mer sert en quelque sorte de port d’attache pour des dizaines d’embarcations de petite taille, une invite permanente à l’immigration dans la meurtrière Méditerranée. Les amoncellements de détritus défigurent ce littoral et polluent l’ensemble de la zone de Sidi Salem. Un soin particulier doit être apporté à cette partie de la façade maritime rongée par l’avancée des sables qui obstrue par endroit, la route. Sans oublier, les étalages de fortune installés par des vendeurs à la sauvette de poissons qui ajoute un plus à cet aspect de laisser-aller.