Protection du consommateur à Annaba La brigade d’El Hadjar sanctionne 11 Sep 2022 Annaba 264 fois La brigade d’El Hadjar sanctionne Le stockage des produits alimentaires reste un motif fréquent de sanction des commerçants à Annaba. En effet, la semaine écoulée, plus de 300 kilos d’œufs ont été saisis et détruits par les éléments de l’inspection du commerce d’El Hadjar. Notons que cette quantité de produit indispensable à la famille algérienne, a été stockée dans de mauvaises conditions, ce qui constituait une menace pour la santé des consommateurs. Ainsi, 300 palettes d’œufs ont été détruites chez un grossiste ne respectant pas les standards de stockage. A noter que l’élément principal des standards de stockage en question est la chaîne de froid. Dans le même volet, les mêmes éléments ont saisi et détruit plus de 400 kilos de viandes impropres à la consommation humaine. Les boucheries et les restaurants visités ont également enregistré des insuffisances en matière de stockage, d’exposition et d’hygiène des marchandises mises en vente. Z. A