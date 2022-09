Éclairage public à Annaba Le règne des ténèbres 14 Sep 2022 Annaba 52 fois Le règne des ténèbres La défectuosité de l’éclairage public continue d’attiser la colère des habitants de certains quartiers du chef-lieu de la wilaya d’Annaba. C’est le cas notamment des quartiers de la Plaine Ouest, communément appelée « les Allemands ». Même constat au quartier de Hay el Abtal, où les habitants vivent dans l’obscurité absolue à la tombée de la nuit. Il convient de mentionner que les allées principales sont dotées de plusieurs poteaux d’éclairage. Ce pendant, plusieurs d’entre eux sont en panne ou rafistolés. « Les câbles à haute tension sont apparents et c’est très dangereux pour nos enfants », déclare un habitant de la Plaine Ouest. En effet, à cause de l’ancienneté du matériel ou même en raison des travaux de bitumage qu’entreprend la municipalité dans ces lieux, certains câbles et poteaux ont été détériorés. Le même scénario est constaté dans plusieurs autres quartiers du nord. Il s’agit, entre autres, de la Baie des Corailleurs, Oued Kouba, Géni Cider et Refes Zehouane. Cette situation cause des désagréments aux habitants de ces quartiers. Ceux-ci n’osent justement pas sortir la nuit, de peur de tomber dans un trou ou une crevasse ou, pire encore, se faire agresser à la faveur d’une pénombre porteuse de risque. « Des fidèles partent tous les soirs faire la prière du Maghreb et du Icha dans le noir à des heures tardives, et doivent passer par l’obscurité et l’insécurité », dénonce un autre résident. Il est donc impératif que les services concernés fassent un constat élargi de la situation afin de remédier à ces « points sombres » à travers la ville, et enfin éclairer la ville des jujubes. Khadidja Rayenne