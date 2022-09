Annaba /Nouvelle ville Benmostefa Benaouda Une nuit, trois cambriolages 14 Sep 2022 Annaba 51 fois Une nuit, trois cambriolages Salah-Eddine Des appartements de la cité des 2000 logements de la nouvelle ville Benmostefa Benaouda ont été cambriolés dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 septembre, apprend-on de source crédible. Il s'agit de trois logements équipés dont les occupants seraient, la plupart du temps, absents. Ces logements ont été visités et vidés de leurs objets de valeur, selon le témoignage de certains locataires de la même cité. Le pot aux roses a été découvert durant la journée d’avant-hier, mardi 13 septembre, par des voisins, à la suite de quoi, les gendarmes de la brigade de l’ex-Drâa-Errich ont été alertés, selon une source sécuritaire. À noter que les vols des appartements de ce nouveau pôle urbain sont de plus en plus fréquents. Pourtant, de nombreux chapardeurs par effraction, dont la plupart sont originaires du chef-lieu de la commune d'Annaba, ont été mis hors d’état de nuire. En attendant les conclusions de l’enquête diligentée par les limiers de la gendarmerie, les habitants demandent une présence renforcée des forces de l’ordre. En effet, le problème des casses des appartements avec acuité se pose, aujourd’hui, plus que jamais auparavant.