Nominations et limogeages dans le corps des walis : la liste dévoilée Par Rédaction A360 14 septembre 2022 à 21:32 Nouveau changement dans le corps des walis. Le président Abdelmadjid Tebboune vient d’opérer un large mouvement dans le corps des walis et walis délégués, quelques jours seulement après le remaniement ministériel. L’annonce a été faite ce mercredi 14 septembre par un communiqué de la présidence de la république qui a aussi dévoilé la liste détaillée de ces changements opérés par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune. « Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a opéré, ce jour, un vaste mouvement dans le corps des walis et walis délégués. En premier lieu, il a été mis fin aux fonctions de seize walis et trois walis délégués », lit-on dans le communiqué. En effet, il s’agit de : Baradai Abdelkader, wali de Laghouat ; Tibourtine Zineddine, wali d’Oum El Bouaghi ; Mezhoud Toufik, wali de Batna ; Dehadj Mohamed El Barka, wali de Tebessa ; Kelkal Abdelakder, wali de Jijel ; Abla Kamel, wali de Sétif ; Djaouadi Abdelaziz, wali de Saïda ; Limani Mustapha, wali de Sidi Belabès ; Ouinez Labiba : wali de Guelma ; Djari Messaoud, wali de Constantine ; Abbas Badaoui, wali de Tissemsilt Il s’agit aussi d’Abdelkader Regaa, wali d’El Oued ; Abdelwahab Moulai, wali de Mila ; M’barek El Bar, wali d’Ain Defla ; Boualem Amrani, wali de Ghardaïa ; Aboubakeur Lanssari, wali d’El Ménéa ; Redouane Khelifa, wali délégué de Bab El Oued ; Nadjia Necib, wali déléguée de Zéralda ; Anis Bendaoud, wali délégué de Sidi Abdallah. Qui sont les 16 nouveaux walis ? Selon la même source, le président Tebboune a aussi procédé à la nomination de 16 nouveaux walis et 4 nouveaux walis délégués. Il s’agit de : Douifi Fodhil, wali de Laghouat ; Nefla Samir, wali d’Oum El Bouaghi ; Lamouri Abdelkarim, wali de Bouira ; Boudraa Mohamed, wali de Tamanrasset ; Khalil Said, wali de Tébessa ; Bouguerra Ali, wali de Tiaret ; Rabehi Abdennour, wali d’Alger ; Ahmed Meguelati, wali de Jijel ; Ahmed Boudouh, wali de Saïda. Il s’agit egalement de : Chibani Samir, wali de Sidi Belabbès ; Aggoune Houria, wali de Guelma ; Rouabhi Ammar, wali de Mascara ; Nahila Laaredj, wali de Tissemsilt ; Said Akhrouf, wali d’El Oued ; Filali Abdelghani, wali d’Ain Defla ; Benmalek Mokhtar, wali d’El Ménéa ; Rebaï Rachid, wali délégué de la nouvelle ville de Bouïnane ; Zinaï Abdelkarim, wali délégué de Bab El Oued ; Benhaddou Djamel Abdelmoumène, wali délégué de Sidi Abdallah ; Saifi Khedidja, wali déléguée de la nouvelle ville d’Ali Mendjeli. Les walis mutés Sedas Lakhdar : de la wilaya de Chlef à la wilaya de Biskra ; Abi Nouar Abdellah : de la wilaya de Biskra à la wilaya de Ghardaïa ; Kamel Nouicer : de la wilaya de Blida à la wilaya de Bordj Bou Arreridj ; Lakhal Ayat Abdesslam : de la wilaya de Bouira à la wilaya de Relizane ; Mustapha Koreich : de la wilaya de Tamanrasset à la wilaya de Mila ; Mohamed Lamine Deramchi : de la wilaya de Tiaret à la wilaya de Sétif ; Ahmed Maabed : de la wilaya d’Alger à la wilaya de Blida ; Abdelkhalek Sayouda : de la wilaya de Mascara à la wilaya de Constantine ; Mohamed Benmalek : de la wilaya de Bordj Bou Arreridj à la wilaya de Batna ; Attalah Moulati : de la wilaya de Relizane à la wilaya de Chlef ; Ahcène Khaldi, wali délégué de la nouvelle ville d’Ali Mendjeli, muté à Zéralda.