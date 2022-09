Équipe de France: Kolo Muani, Giroud, pas de Benzema... La dernière liste des Bleus avant celle du Mondial Il y a 2 h commentaires | 3 Didier Deschamps en conférence de presse, le 17 mars 2022 Didier Deschamps en conférence de presse, le 17 mars 2022 © ICON Sport C'est l'heure des derniers tests avant la liste tant attendue pour la Coupe du monde. Benoît Badiashile, Youssouf Fofana (AS Monaco) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) figurent pour la première fois parmi les joueurs convoqués jeudi en équipe de France par Didier Deschamps, à l'occasion des deux derniers matchs de Ligue des nations prévus contre l'Autriche et le Danemark les 22 et 25 septembre. Ces rencontres tombent à deux mois du début du Mondial 2022 au Qatar, programmé du 20 novembre au 18 décembre. Giroud est là, pas Benzema Pour ces dernières répétitions générales, le sélectionneur a dû composer avec une cascade de forfaits sur blessure (Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kingsley Coman, Karim Benzema). Les choix faits en conséquence donnent des indices sur les éventuels arbitrages qui pourraient avoir lieu en vue du Mondial, si les problèmes de blessures persistent. Olivier Giroud est de retour. Buteur avec l'AC Milan une nouvelle fois mercredi en Ligue des champions, l'attaquant profite aussi de l'absence de Karim Benzema, touché à la cuisse et encore trop juste. Etincelant avec le Barça, Ousmane Dembélé est également dans la liste. Pour la Ligue des nations, les Bleus n'ont plus aucune chance de finir en tête du groupe 1 et donc de défendre leur titre obtenu l'an dernier. La faute à une série de mauvais résultats au mois de juin (deux défaites et deux nuls contre le Danemark, la Croatie et l'Autriche). La liste des Bleus: · Gardiens: Areola, Lloris, Maignan · Défenseurs: Badiashile, Clauss, T.Hernandez, Koundé, F.Mendy, Pavard, Saliba, Upamecano, Varane · Milieux: Camavinga, Y.Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni · Attaquants: Dembélé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé, Nkunku