Plusieurs ovnis filmés par un pilote, découvrez les images incroyables ! Alexis Flamel - Hier à 17:15 Un pilote a pu filmer une flotte d'ovnis au-dessus de l'océan Pacifique. Il a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Un phénomène mystérieux, qui ne connaît aucune explication à ce stade. La vidéo du pilote a été massivement partagée et commentée. Beaucoup considèrent qu'il s'agit de la meilleure vidéo d'ovnis disponible, rien que ça. Ovni Une dizaine de sphères lumineuses Ces images spectaculaires ont été filmées au-dessus de l'Océan Pacifique, depuis le cockpit d'un avion de ligne. Selon Mirror, la scène se serait déroulée à plus de 11 000 mètres d'altitude et aurait été filmée par l'un des membres de l'équipage. Comme vous pouvez le constater sur cette vidéo perturbante, neuf sphères lumineuses sont visibles, réparties en trois lignes parallèles. Trois autres lumières s'ajoutent ensuite à l'extrémité de chaque rangée, sans que l'on sache comment elles sont arrivées là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est carrément bizarre. Il y a des trucs qui volent... - Le pilote, pendant qu'il filme On voit par ailleurs que les lumières s'estompent, et clignotent à intervalles réguliers. Puis dans les dernières secondes de la vidéo, celles-ci disparaissent sans laisser de trace… On comprend aisément la confusion du pilote, qui commente en direct cet événement. Avant de conclure brièvement par un simple : "Parti…" Plusieurs hypothèses, aucune certitude Alors, les extraterrestres sont-ils parmi nous ? Ou sont-ils seulement venus nous rendre une petite visite ? Pour certains, il ne peut s'agir que de cela. D'autres explications ont toutefois été avancées par des commentateurs pour expliquer ce phénomène. Outre les possibilités habituelles (simple trucage, reflet d'une vitre…), une autre hypothèse commence à faire son chemin. Il pourrait s'agir d'un lancer depuis un autre avion de "flare". Il s'agit de leurres dégageant une forte chaleur de manière à détourner les missiles à guidage thermique. L'événement s'étant produit non loin de la mer de Chine, où règne une intense activité militaire impliquant la plupart des pays de la région, l'hypothèse d'une manœuvre militaire est loin d'être impossible. Quant à ceux qui rêvent d'une rencontre du troisième type, qu'ils se rassurent : pour l'heure, cette possibilité ne peut être balayée. Si E.T. et ses amis sont bien parmi nous, espérons qu'ils n'aient pas d'intentions belliqueuses…