Rien a changé !!!Insécurité à Annaba La crime ne chôme pas, la police non plus

Insécurité à Annaba La crime ne chôme pas, la police non plus 16 Sep 2022 Annaba 101 fois La crime ne chôme pas, la police non plus C. L’efficacité de la lutte contre le crime organisé menée inlassablement par les forces de police de la sûreté de wilaya a permis la mise hors d’état de nuire d’un nombre important de malfaiteurs, durant la première quinzaine de ce mois deseptembre.La brigade de répression du banditisme qui relève de la police judiciaire d’Annaba indique, en effet, que ses éléments ont appréhendé pas moins de 175 individus au cours de ces deux semaines, mettant ainsi fin à leurs agissements néfastes pour la société. Parmi ces derniers 70 étaient recherchés à la suite de l’émission de mandats d’amener émis para les différents tribunaux de la wilaya, 69 autres sont présumés détenir des stupéfiants. Ceci a permis la saisie de 3662 comprimés psychotropes, près de quatre kilos de résine de cannabis et 125 grammes de drogue dure dont de cocaïne. Ceci alors que 18 autres personnes qui portaient des armes blanches prohibées ont été arrêtés et déférées par devant les tribunaux. Les éléments du commissariat de proximité du huitième arrondissement, dont le siège se trouve à la Plaine Ouest, ont arrêté de leur côté durant la même période sept individus impliqués dans des affaires de détention de stupéfiants, de port d’armes blanches et auteurs de coups et blessures volontaires à l’aide de couteaux, ainsi que pour la destruction de biens d’autrui et de vol en flagrant délit.