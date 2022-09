Triste pour un jeune!!!Retrouvé mort par pendaison à Annaba Il n’avait que 23 ans

Retrouvé mort par pendaison à Annaba Il n’avait que 23 ans 16 Sep 2022 Annaba 138 fois Il n’avait que 23 ans Une découverte macabre a été faite dans la nuit du mercredi au jeudi 15 septembre dans une maison rurale en cours de construction à la cité du 1 er Mai (ex ETCA ou Entreprise des Travaux de la Commune d’Annaba), à quelques kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la commune d’Annaba. Un jeune homme âgé de 23 ans a été retrouvé sans vie, pendu à l’aide d’une corde. Malgré leur intervention rapide sur les lieux, les secouristes n’ont pu que constater le décès de ce jeune, regrette-t-on. Pour l’instant on ne connait pas les raisons de cette mort. Le médecin urgentiste de la protection civile, qui avait examiné la dépouille ne pouvait que déclarer la mort avant d’autoriser son transfert vers la morgue centrale du centre Hospitalo-universitaire Ibn Rochd, où le service de la médecine légale devrait prendre le relais pour tenter de déterminer les causes exactes de ce décès. La Gendarmerie nationale présente sur les lieux a, quant à elle entamé des investigations pour connaitre les causes de ce décès.