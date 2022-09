Etablissements scolaires à Annaba Lancement d’une campagne de nettoyage 16 Sep 2022 Annaba 92 fois Lancement d’une campagne de nettoyage La directrice de l’Education de la wilaya d’Annaba a chapeauté hier, vendredi 16 septembre, le lancement de la campagne nationale de nettoyage des établissements scolaires. La cérémonie a été tenue à l’école primaire « Les Frères Ayat », en présence de représentants de la Direction de l’Environnement. Des représentants de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Annaba, du Centre d’Enfouissement Technique (CET) ainsi que de la société civile locale étaient également présents. Cette campagne se poursuivra jusqu'au mardi 20 septembre. Elle a pour objectif d’ « assurer un environnement scolaire propre et sain » pour accueillir les élèves et le corps éducatif dans les meilleures conditions possibles et concernera l’ensemble des établissements scolaires de la wilaya. « Les services de nettoiement relevant des APC et de la Direction de l’Education sont dans l’impossibilité d’accomplir cette tâche en bonne et due forme. C’est à la société civile de renforcer les efforts des autorités et des collectivités locales et montrer de l’intérêt à l’état des établissements scolaires, dont le nombre est en nette augmentation chaque année », estime un élu local. Notre interlocuteur rappelle d’autant plus que dans certaines écoles, les parents d’élèves se sont mobilisés pour la peinture et l’aménagement des établissements que leurs enfants fréquentent. « C’est pour généraliser ce genre d’initiatives que le ministère de l’Education nationale a lancé cette campagne », ajoute l’élu en question. A rappeler que le ministère susmentionné a publié un communiqué sur le sujet. « En application de la décision du Premier ministre et des instructions du ministre de l'Education nationale et dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2022/2023, le ministère de l'Education nationale organise, à travers les directions de l'Education en coordination avec le ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables, une campagne nationale de nettoyage des établissements scolaires sous le slogan « Rentrée scolaire dans un environnement propre », qui sera lancée vendredi 16 septembre 2022 à 10h00 à travers tout le territoire national », lit-on dans ledit communiqué. Il convient de noter que les collectivités locales, les directions de l'Environnement, les maisons de l'environnement, les associations de parents d'élèves, la société civile ainsi que les Scouts Musulmans Algériens (SMA) participent à cette opération. Abdelhak Zarrougui