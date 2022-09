Formation professionnelle à Constantine La rentrée officiellement ajournée 17 Sep 2022 Constantine 0 fois La rentrée officiellement ajournée La rentrée officielle de la Formation et de l’enseignement professionnels, initialement prévue le 25 septembre, a été décalée au 17 octobre prochain. Il s’agit d’une décision prise par la tutelle afin de permettre aux jeunes qui hésitent à se rapprocher des établissements du secteur à venir s’inscrire dans les différentes spécialités proposées au menu de cette session. Un total de 126 jeunes fait partie de cette catégorie, estime Nadjib Aouabdia, le directeur de wilaya par intérim de la Formation et de l’enseignement professionnels. Les inscriptions relatives à cette rentrée sont prolongées jusqu’au 6 octobre, a-t-il-tenu à préciser. « C’est une seconde chance qui s’offre aux indécis », exprime un conseiller principal d’un Centre de Formation Professionnelle et de l'Apprentissage (CFPA). Il a également tenu à lancer un énième appel en direction des parents, appelés à assumer leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. « Si l’élaboration d’un projet professionnel est la mission d’un conseiller, elle est aussi et surtout celle des parents. Si le jeune recalé du système scolaire vit, en quelque sorte, une situation de confusion en termes de choix professionnels, c’est aussi la faute à certains parents démissionnaires », a affirmé notre interlocuteur. « La communication a déserté la famille algérienne. Nos candidats viennent généralement sans la moindre idée sur leur avenir professionnel, ce qui complique davantage notre mission. Mais quoi qu’il en soit, nous sommes condamnés à aider, ou plutôt à assister, ce candidat indécis et peu intéressé par une formation à élaborer son projet professionnel », a-t-il ajouté. Mohamed Fadloune, chef de service par intérim de la Direction de la Formation et de l’Enseignement Professionnels (DFEP) adhère par ailleurs à cet avis. « La balle est désormais dans le camp de ces jeunes qui préfèrent s’adosser aux murs de leurs quartiers au lieu d’apprendre un métier », a conclu le conseiller principal dudit CFPA. Il est à rappeler, de notre part, que le temps est aux métiers. En effet, il n’y a pas de sous-métiers, et un pays aura toujours besoin, entre autres, d’un carreleur et d’un plombier pour avancer et se développer davantage. Kherrab