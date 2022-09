Ecole centrale d’Echatt Bravo aux parents d’élèves 17 Sep 2022 Régions 0 fois Bravo aux parents d’élèves Quelques parents d’élèves de l’école Brahmi Menouar (ex-Ali Djendi) ont retroussé les manches et se sont mis, depuis une dizaine de jours, à nettoyer cet établissement. A noter que certains d’entre eux étaient scolarisés dans cette école, la plus ancienne de la ville d’Echatt. Ainsi, le désherbage, la taille des arbres d’ornement, le ramassage des détritus et le nettoyage des salles de classe ont été couronnés par le ravalement des murs. La clôture extérieure a été garnie de fresques consacrées à l’éducation du jeune algérien. Bargou, El Hadj Samir et Farouk ont consacré leur temps libre pour participer à cette œuvre qui n’a fait que changer totalement l’aspect de l’école. Notons également la présence d’élus de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Echatt et de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW) d’El Tarf. Les enfants seront sûrement étonnés de constater combien leur école est devenue agréable et accueillante. Il faut également saluer le choix des couleurs et surtout le professionnalisme du tagueur qui a littéralement changé la façade extérieure de l’établissement. Pour revenir au nom de l’école, cette dernière portait celui d’un chahid reconnu en tant que tel, qui avait été fusillé devant la population à Ben M’hidi. Il a été changé pour devenir celui d’un moudjahid que la population respecte également. Un grand nombre de Chattis ne comprennent pas la raison de ce changement. Ils estiment qu’on aurait du conserver le nom initial et attribuer celui du remplaçant à un autre établissement. Ahmed Chabi