Gérard Depardieu : « Je vais bientôt habiter en Algérie » « Je vais bientôt habiter en Algérie, comme Éric Cantona d’ailleurs, qui habite à Oran. J’ai choisi Alger. C’est un pays splendide », a annoncé aujourd’hui lundi le célèbre acteur français Gérard Depardieu. Dans les colonnes du quotidien le plus populaire de Marseille, La Provence, la figure de proue du cinéma français a fait savoir qu’il quitte la France pour l’Algérie. Gérard Depardieu n’a pas manqué également de s’exprimer sur ses propos concernant les algériens de Marseille. Des propos qui ont suscité une vive polémique. « Ce que j’ai voulu dire, c’est que les Algériens de Marseille n’oseraient pas dire le quart de ce qu’ils disent, en Algérie. Le sens du respect se perd. Il est beaucoup plus marqué là-bas. Je me suis intéressé à l’histoire de l’Algérie. C’est un peuple d’une grande intelligence qui a été bousculé par une armée d’analphabètes en 1830 », a-t-il indiqué. Dans le journal La Provence, l’acteur, actuellement en promotion pour la saison 2 de la série Marseille dans laquelle il joue, a pu donc répondre à cette polémique pour rassurer ses fans algériens très nombreux en Algérie comme en France.