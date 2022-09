Décès de la reine Elizabeth II: Benabderrahmane signe au nom du Président Tebboune à Lancaster House le regist

Décès de la reine Elizabeth II: Benabderrahmane signe au nom du Président Tebboune à Lancaster House le registre de condoléances 18 Sep 2022 À la une 124 fois Benabderrahmane signe au nom du Président Tebboune à Lancaster House le registre de condoléances Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a signé, dimanche à Lancaster House (Londres), au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le registre de condoléances suite au décès de la reine Elizabeth II. "Au nom du président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmadjid Tebboune et au nom du gouvernement et du peuple algériens, je tiens à vous exprimer, ainsi qu'à toute la famille royale et au peuple britannique, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de solidarité et de compassion suite au décès de la reine Elizabeth II dont nous reconnaissons l'apport à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement en Grande Bretagne et partout dans le monde, sans omettre de dire toute notre gratitude pour son rôle dans la promotion des relations de coopération et d'amitié entre l'Algérie et la Grande Bretagne et leurs deux peuples amis", lit-on dans le message de condoléances.