Des historiens révèlent : «La reine d’Angleterre est d’origine musulmane» Prince Elizabeth II Le prince Charles portant une coiffe saoudienne. D. R. De Londres, Sonia L.-S. – Selon le magazine britannique spécialisé The Economist, des historiens affirment que la reine Elizabeth II d’Angleterre aurait un lien de sang lointain avec le Prophète de l’islam Mohamed (QSSL). Ce lien entre la reine britannique et le dernier Messager de Dieu a été révélé après une étude profonde basée sur l’examen de la filiation de 43 générations de son arbre généalogique. Une étude similaire publiée récemment suggère que sa lignée de sang traverse le comté de Cambridge au XIVe siècle, puis dans toute l’Espagne musulmane médiévale, selon The Economist. Au Royaume-Uni, de telles révélations ont été d’abord faites la première fois en 1986 par le généalogiste royal, l’expert Burke’s Peerage. Toutes ces études avaient effectivement conclu que la reine d’Angleterre serait la descendante d’une princesse musulmane appelée Zaïda, qui fut contrainte de fuir son lieu de résidence dans la ville de Séville. Elle s’était convertie au christianisme, alors que l’une de ses descendantes épousa plus tard le comte de Cambridge au XIe siècle, relève encore le magazine britannique. Cependant, toutes ces publications ont été souvent contestées par un grand nombre d’experts qui ont exprimé des réserves sur beaucoup d’aspects contenus dans ces études, notamment autour de la filiation de la princesse Zaïda. S. L.-S.