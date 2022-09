Ce que l'on sait sur la visite de la reine Elizabeth en Algérie? Al Ain2022/9/11 10:05 GMT La reine d’Angleterre, Elizabeth II, a rendu son dernier souffle jeudi 8 septembre au château de Balmoral. Décédée à l’âge de 96 ans, elle était la monarque la plus âgée du monde encore en poste, avec un règne qui a duré 70 ans. Elle cède alors le trône à son fils, désormais le roi Charles III. Elizabeth II, au-delà de la longévité record de son règne, était également connue pour sa popularité et son engagement dans le monde entier, notamment dans les pays du Commonwealth et les autres pays africains. Elizabeth II et l’Afrique La reine Elizabeth II avait une relation étroite avec les pays du Commonwealth, dont 21 pays sont africains. Sa relation avec le continent africain a été notamment marquée par ses nombreuses visites et ses gestes forts. « Je pense avoir vu plus de l’Afrique que la majorité des gens, » confiait-elle à un journaliste qui lui demandait si elle avait déjà visité le continent africain. Elizabeth II s’était rendue dans plus d’une vingtaine de pays africains durant son règne et quand elle était princesse. C’est d’ailleurs au Kenya qu’elle avait appris le décès de son père. De là, elle a été témoin de l’indépendance de plusieurs pays d’Afrique, auxquels elle a exprimé son envie de les garder aux côtés de la Grande-Bretagne sous le Commonwealth. Soucieuse de préserver les liens qui unissaient son pays à l’Afrique, Elizabeth II a veillé à avoir de bonnes relations avec les chefs d’Etat des membres du Commonwealth et a essayé de rester proche des peuples africains grâce à ses multiples visites. Elizabeth II et l’Algérie En dehors des pays du Commonwealth, la reine Elizabeth II avait témoigné son amitié aux pays du monde entier. En 1980, Elizabeth II en a fait preuve à l’égard de l’Algérie, un pays avec lequel la Grande-Bretagne entretient des relations étroites, en lui apportant son soutien, alors que l’Algérie était meurtrie par un terrible tremblement de terre. Le 10 octobre 1980, un séisme d’une magnitude de 7,3 sur l’échelle de Richter avait frappé la ville de Chlef, appelée El Asnam à l’époque. Le tremblement de terre, d’une ampleur inédite, avait ravagé 80 % de la ville et fait environ 10 000 victimes, dont 2633 morts. Deux semaines après le drame, la reine Elizabeth II se déplaçait en Algérie pour une visite officielle. En effet, le 25 octobre 1980, elle arrivait au port d’Alger, où elle fut reçue par le président Chadli Bendjedid. Dans le programme de la visite figurait principalement la visite de la reine aux victimes du séisme, qui étaient hospitalisées à l’hôpital Mustapha Bacha à Alger. Les images de la reine dans le service enfants restent à ce jour marquées dans les esprits des Algériens. De son côté, le prince Philip, défunt époux de la reine, s’est rendu à Chlef, sur les lieux du drame, dans une visite où il a exprimé sa solidarité au peuple algérien meurtri. La visite du couple royal a également été marquée par leur passage à Tipaza, où ils ont pu voir les ruines romaines et les monuments historiques de la wilaya. Une occasion pour eux de découvrir et de se rapprocher de la culture algérienne, selon TSA.