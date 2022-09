HUGUES HERVE / HEMIS.FR / AFP De son nom complet Abû’ Walid Muhammad ibn Rushd, on le connaît davantage sous la forme occidentalisée d’Averroès. Né en 1126 à Cordoue et mort en 1198 à Marrakech, Ibn Rushd est un médecin, un juriste et surtout un philosophe arabe, relisant Aristote. Son œuvre aura paradoxalement bien plus d’influence et de postérité en Occident que dans le monde arabe.