Répression du banditisme à Annaba Fin de l’été, le bilan 24 Sep 2022 Annaba 99 fois Fin de l’été, le bilan Les forces de police déployées à travers le territoire de la wilaya ne laissent pas de répit à ceux qui s’en prennent aux personnes ou à leurs biens. Tout comme ceux qui distillent au sein d’une certaine jeunesse des produits nocifs pour leur santé et qui les poussent parfois à commettre entre autres, des vols, des agressions et même des meurtres. C’est ainsi que durant la période qui s’étend du 1er au 20 septembre en cours, les agents du commissariat de proximité du douzième arrondissement, dont le siège se trouve à la Rue Youcef Bicha au Pont Blanc, ont appréhendé 69 personnes présumées être impliquées dans différents délits. Toutes les dispositions règlementaires ont été prises à l’encontre des suspects selon les procédures habituelles en coordination avec les procureurs de la République près le tribunal d’Annaba. Vingt d’entre eux ont été trouvés en possession de drogue, 42 autres faisaient l’objet d’un avis de recherches émis par les autorités judiciaires et les sept derniers détenaient des armes blanches prohibées de catégorie six. Durant la même période les policiers du commissariat du treizième arrondissement de « Haï Rym » ont, pour leur part, arrêté 31 personnes. Quatre d’entre elles détenaient de la résine de cannabis, sept sont présumés avoir commis des vols et 19 autres faisaient l’objet d’avis de recherches émis par la justice, car se trouvant en cavale. C.