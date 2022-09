Agression sur les réseaux de gaz à Constantine Le bilan ne cesse de s’alourdir 24 Sep 2022 Constantine 114 fois Le bilan ne cesse de s’alourdir La Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) d'Ali Mendjeli a enregistré une hausse considérable des agressions sur le réseau gazier. En effet, leur nombre a atteint 117 agressions à compter du début de l'année jusqu'au lundi 19 septembre courant, comparativement à l'année précédente où 90 agressions ont été recensées. Ceci a négativement influé sur la qualité du service en provoquant la coupure de l'approvisionnement en gaz naturel chez mille familles. Selon le directeur de distribution de la Sonelgaz d'Ali Mendjeli, Abdellatif Belhrache, ses services ont enregistré 99 agressions à travers seulement, les régions d’El Khroub, Aïn Abid, Salah Derradji, Ouled Rahmoune, Bounouara et Aïn Smara. En parallèle, la direction a enregistré, durant la même période, une baisse sensible des agressions sur les réseaux et les infrastructures électriques. Elles ont atteint un total de 23 agressions durant neuf mois. Cela est dû à la prise de conscience du citoyen ainsi que les entreprises du danger de l'électrification, l’incitant à prendre des mesures de précaution au moment d'effectuer des travaux à proximité des réseaux électriques. À titre d'information, les services de la direction ont enregistré quatorze cas de sabotage sur des infrastructures gazières par des personnes inconnues. Ceci a provoqué la mobilisation des équipes d'intervention pour permettre la reprise du service d'approvisionnement en gaz des citoyens ainsi que de protéger les réseaux des pratiques illégales. En raison du préjudice matériel et humain qui a été provoqué par ces agressions, la direction de la Sonelgaz appelle les citoyens à ne pas fuir et signaler l'agression. Elle indique pareillement qu'elle a mis à la disposition des citoyens le numéro vert « 3303 » à longueur de la semaine, joignable sept jours sur sept, pour soulever toute préoccupation. Il y a lieu de relever que les limites des périmètres de protection des infrastructures et des structures gazières sont tirées de la décision interministérielle datée du 14 juin 2011. Celle-ci stipule que les infrastructures de base de distribution publique du gaz à moyenne tension se trouvent à une distance de trois mètres par rapport à tous les travaux proches des infrastructures et structures de base du gaz à moyenne tension. Rafik. S