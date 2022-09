Les mirages du sucre et du lait par Abdou BENABBOU Quand elle se mêle à la cupidité, la tricherie commerciale mérite l'échafaud. Des commerçants indignes se sont engagés dans la pire stratégie pour échapper à toutes les tares que la crise économique a engendrées. Ils susurrent à des clients qui leur prêtent les deux oreilles que tels ou tels produits vont disparaître du marché et que le marasme des importations aidant, ils devraient s'armer de préventions en prenant les devants. S'appuyant sur la crise économique mondiale et rodés à la haute sournoiserie, ils s'investissent en politologues pour affirmer que l'Etat fait un total barrage à l'importation des matières premières et que la plupart des unités de production ont baissé rideaux. Si la crise est réelle et a perturbé conséquemment le marché mondial, malgré la flambée des prix, les Algériens soumis à d'énormes difficultés arrivent tout de même à relativement s'en tirer. Ce n'est certainement pas l'Eden pour les couches dans le besoin, mais ce n'est pas l'enfer que vit un nombre incalculable de pays. Hier c'était le sucre, aujourd'hui c'est le lait et les détergents qui, affirment-ils, vont faire défaut. Comme de bien entendu, la clientèle se laisse emporter par la mortelle mélodie et amplifie de bouche à oreille une certification coupable pour développer une tension et pour alourdir tous les tracas que subit déjà le marché. Le summum de l'indélicatesse et de la fourberie est déployé pour favoriser un commerce concomitant, lacérant le portemonnaie de la clientèle déjà harassée par le renchérissement du coût de la vie. Le malhonnête procédé participera à déphaser le petit budget financier familial et à dérégler un marché national déjà sérieusement perturbé. Ce n'est pas là un détail car la course vers les produits de consommation courante, prétendus déserter les étalages, a des conséquences coûteuses en temps et en argent pour les ménages. La ruée pour les stockages rendent caducs les calculs sensés des petits budgets. Elle finit par gangréner l'ensemble de la planification de l'économie nationale et provoquer un malaise social et politique. Les énergumènes sans foi ni loi, en toute mauvaise conscience n'ont cure d'exceller dans des exercices de pyromanie pires que ceux des volontaires incendiaires des forêts. Leurs manigances abusées et abusantes sont au niveau d'un parfait crime contre toute la société.