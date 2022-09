Lafarge Algérie dévoile son bilan et lance ECOPlanet, Un nouveau ciment « Vert », Une première en Algérie lafarge Facebook Twitter EmailFacebookTwitter Comme annoncé lors de la cérémonie de ses 20 ans de partenariat en Algérie, Lafarge Algérie lance ECOPlanet, une nouvelle gamme de ciment “ Vert ” offrant une empreinte carbone de moins 40%, avec des performances égales à un ciment classique. Aujourd’hui le Groupe Holcim distribue sa gamme ECOPlanet dans 25 pays, avec l’objectif de doubler sa présence d’ici la fin de l’année, élargissant ainsi les constructions à faible émission de carbone. Deux ans après son lancement mondial, ECOPlanet est maintenant disponible en Algérie sous la marque CHAMIL™ produit à l’usine d’Oggaz à Mascara. Ce ciment permet une réduction de près de 40% des émissions CO2 par rapport à un ciment standard. Sa production repose sur une technologie du Groupe Holcim, mise au point en Algérie par le Laboratoire de développement de la construction [CDL] à Rouïba, offrant à la fois des performances techniques élevées et un très bon bilan environnemental pour toutes les applications. Le choix de produire le ciment CHAMIL™ ECOPlanet à l’usine d’Oggaz à Mascara n’est pas le fruit du hasard. mais le fruit d’une performance industrielle jamais atteinte, ce qui a permis à l’usine de se classer dans le top 30 des usines les plus performantes du Groupe Holcim, avec un palmarès unique en Algérie : -Première cimenterie en Algérie à être certifiée ISO 14001 version 2015 -Première cimenterie à valoriser les déchets au travers l’activité Geocycle™. -Une cimenterie qui affiche une performance exceptionnelle de 95%, grâce aux exportations. Sur ce volet, les volumes des exportations dans la région sont en rémission notamment après la dernière décision de la wilaya interdisant la circulation des véhicules poids lourds durant la journée de 06h00 à 22h00 sur la période de juillet à septembre, impactant considérablement les engagements annuels pris avec des clients étrangés et ceux pris avec les transporteurs de marchandises. Soucieuses notamment des risques d’accidents élevés qui pourraient être provoqués par la fatigue des chauffeurs en raison du blocage prolongé durant toute la journée au niveau du port, des mesures ont été prises par Lafarge Algérie en déroutant notamment des navires vers les autres ports du pays. Il demeure certes le travail de reconquête des clients perdus et mécontents . Lafarge Algérie ambitionne de clôturer cette année en cours avec 3.5 Millions de tonnes exportées sur les 10 millions de tonnes prévues par l’industrie du ciment du pays, en priorisant les exportations de produits finis (ciments) pour réduire les émanations de poussières lors des opérations de chargement et pour capter une meilleurs plus-value.