CE SOIR tv Ibrahim Maalouf à l'Accorhotels Arena Résumé Cinq ans après son concert historique qui faisait de lui le premier jazzman de l'histoire à faire salle comble dans ce lieu mythique, Ibrahim Maalouf revient à l'AccorHotels Arena pour un spectacle exceptionnel diffusé sur Culturebox. Le virtuose, récompensé aux Victoires de la musique, aux Césars, aux Lumières et lauréat des plus grands concours internationaux de musique classique, célèbre ses 40 ans avec la même ferveur communicative et festive, réunissant une pléiade de musiciens et d'artistes. La musique présentée lors de cette soirée, prend essentiellement appui sur le répertoire de l'album «S3NS», 11e album studio du trompettiste et hommage à la musique latino-américaine