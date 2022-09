Cours de la Révolution à Annaba Les agressions se poursuivent… 27 Sep 2022 Annaba 1322 fois Les agressions se poursuivent… Dans la nuit du samedi 24 à dimanche 25 septembre, un homme surnommé « Moka », âgé d’une cinquantaine d’années, originaire de la place d’armes, a été aspergé de gaz lacrymogène au visage, au cou et à l’épaule par un inconnu.La victime, un pauvre hère, connu sur la place publique locale et par les habitants du centre-ville, occupait souvent un des différents bancs faisant face à l’entrée du siège de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Annaba ou déambulait dans la rue du Conseil National de la Révolution Algérienne dite rue du C.N.R.A., à l’entrée de la vieille ville.Vivant de la charité et des dons des bienfaiteurs, cette malheureuse personne ne comprend pas pourquoi elle a été attaquée sauvagement. Selon certaines indiscrétions recueillies auprès des enfants de son quartier, cette agression aurait été commise par un ex-militaire en retraite.Plus grave encore a été l’incident de lundi dernier 26 septembre, en fin d’après-midi, aux environs de 17 heures. Il a eu lieu sur l’esplanade du Cours de la révolution censée être la place publique la plus sécurisée de la ville. Il s’agissait d’une tentative de meurtre sur le fils du propriétaire d’un kiosque à journaux. En effet, celui-ci a été sauvagement agressé à l’arme blanche. Selon des informations recueillies auprès du père de la victime, son fils âgé à peine de 24 ans, a été sérieusement touché au bras gauche. A l’issue d’une opération chirurgicale de plusieurs heures qu’il a subie aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn-Rochd, le père nous a révélé que le jeune garçon avait une rupture d’un tendon du biceps.L'auteur du coup de lame prémédité, un repris de justice notoire, qui avait bénéficié, le 5 juillet dernier, d’une grâce présidentielle, a été interpelé quelques temps plus tard. Quant à son acolyte, il est toujours en fuite, apprend-on de source crédible. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le sang qui a coulé du bras de la victime et aspergé le parterre du Cours de la révolution, n’a pas été nettoyé, a-t-on constaté sur les lieux.Il est vrai qu’Annaba « by night » fait peur. La cité des rives de la Seybouse semble, au fil des jours, recouvrer un tant soit peu le calme et la paix, grâce à un dispositif sécuritaire renforcé à l’occasion de la saison estivale. Cependant, des énergumènes mal embouchés et agressifs peuvent perturber cette quiétude. Violence, prostitution, trafic de drogue dure, vols, sont le revers de la médaille du fameux Cours de la révolution et vitrine d’Annaba, dont certains nostalgiques continuent d’appeler la Coquette. Tout cela se passe souvent en plein jour. Le comble, c’est que ces scènes, comportements et agissements répréhensibles n'échappent à personne et le simple citoyen assiste, impuissant, à ce « cirque » de marginaux qui peut influer négativement sur la sécurité publique. Salah-Eddine