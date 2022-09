Nettoiement et assainissement à Constantine Comment faire barrage à l’incivilité ? 27 Sep 2022 Constantine 116 fois Comment faire barrage à l’incivilité ? Des agents des douze communes de la wilaya de Constantine sont à pied d’œuvre, depuis quelques jours, afin de nettoyer les quartiers et d’assainir les points noirs, pour reprendre les dires des initiateurs de cette importante opération. La mission est loin, faut-il le reconnaître, d’être facile. Face à la complexité de la tâche, ces agents sont confrontés à un véritable dilemme. Il s’agit, en effet, de l’incivisme de certains citoyens ou locataires qui s’obstinent à ne pas adhérer à cette louable initiative. Ceux-ci continuent de salir leur environnement immédiat et contribuer, de ce fait, à la dégradation du cadre de vie. La protection de l’environnement est le cadet de leurs soucis, s’accordent à dire certains analystes avertis. Rencontrés samedi dernier, 24 septembre, des agents ont tenu à témoigner et à exprimer leur ras-le-bol de ces incivilités qui ne font que retarder le nettoiement de la ville de Constantine et des autres communes. La troisième wilaya du pays a sombré, des années durant, dans une insalubrité totale. C’est le moins que l’on puisse dire à propos de l’état des quartiers qui se trouvent dans la périphérie. Devant ce constat, l’idée d’une police de l’environnement s’impose à plus d’un titre. Cette idée a été revendiquée et réitérée par ceux qui s’accrochent toujours à l’environnement et à la propreté de la ville. Il s’agit certainement du seul moyen pour remédier à une situation plus que désolante qui semble s’encrer dans « les mauvaises traditions » d’une bonne partie de la population. Inqualifiable est certainement le comportement de certaines personnes qui continuent de jeter, du haut de leur balcon, leurs déchets. Cette problématique devrait être le thème intéressant d’une étude en sociologie urbaine. La ville de Constantine baigne effectivement dans une saleté inouïe, un constat qu’elle partage avec les autres grandes métropoles. Ainsi, pour redorer le blason terni de cette ville millénaire, il faudrait beaucoup de moyens humains et matériels, et surtout beaucoup de civisme de la part du citoyen. Sans ce dernier, tous ces efforts, après ce réveil tardif des élus locaux, risquent d’être voués à l’échec. Kherrab