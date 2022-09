Après Benzema, Kanté et Coman, un 4e Bleu revient !

Didier Deschamps voit progressivement ses joueurs retrouver le chemin des terrains ces dernières semaines. Didier Deschamps © Fournis par Football 365 Plongée dans un climat pesant à moins de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar, l'équipe de France voit le ciel s'éclaircir un peu. Le dernier rassemblement avant ce Mondial, contrasté sur le plan sportif (une victoire contre l'Autriche 2-0 et un revers sur le même score au Danemark), a rappelé l'importance pour Didier Deschamps d'avoir un groupe suffisamment étoffé. Plus tôt cette semaine, deux joueurs cadres avaient repris le chemin de l'entraînement : Karim Benzema et N'Golo Kanté. Des informations rassurantes pour l'avant-centre du Real Madrid et le milieu de terrain de Chelsea, dont les absences ont été perceptibles lors des dernières sorties de l'équipe de France. Mais ces deux maillons essentiels ne sont pas les seuls à voir le bout du tunnel. Vidéo associée : Benzema : «Je vais bien et je suis content de revenir dans l'équipe» Durée 1:13 LOPlein écran Benzema : «Je vais bien et je suis content de revenir dans l'équipe» Activer les notifications 0 Afficher sur Watch Coman et Konaté voient aussi le bout du tunnel Ce jeudi, Julian Nageslmann, entraîneur du Bayern Munich, a fait le point sur la rééducation de Kingsley Coman. Touché musculairement le 9 septembre à une cuisse, l’ailier international français devrait reprendre rapidement. « Il y a des chances qu’il soit partiellement intégré à un moment donné la semaine prochaine », a déclaré le technicien allemand devant la presse. Enfin, le jeune défenseur central Ibrahima Konaté, qui avait intégré la sélection en fin de saison dernière après une campagne remarquable avec Liverpool, a retrouvé l'entraînement. Il pourrait être convoqué par Jürgen Klopp dès le match de samedi face à Brighton, en Premier League, qui serait sa première apparition cette saison.