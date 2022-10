Tesla dévoile Optimus, son robot humanoïde qui sera produit à grande échelle:Tesla Un premier prototype d'Optimus a été dévoilé sur scène par Elon Musk. Le robot humanoïde de Tesla sera produit à grande échelle à un prix compétitif. Lors de la conférence Tesla AI Day, Elon Musk a officiellement présenté un prototype de son robot humanoïde, Optimus, qui avait été teasé il y a quelques semaines de cela. Tesla mise sur l'IA pour imposer Optimus Bumble C, le nom du prototype aperçu sur scène, s'est distingué par un petit pas de danse et un salut de la main au public. Nous n'en avons pas vu beaucoup plus lors de ce direct, Musk admettant ne pas vouloir risquer que le robot ne tombe à plat ventre en pleine présentation. Des vidéos préenregistrées nous ont permis de le voir à l'œuvre portant des boîtes et les rangeant sur une étagère. Le patron de Tesla a cependant affirmé que la machine était capable de bien plus de mouvements et d'actions que ce qui a été montré. Si des technologies inédites ont été introduites sur Bumble C, qui est donc la première version rendue publique d'Optimus, celui-ci est aussi largement basé sur des logiciels, fonctionnalités et capteurs empruntés à la conduite autonome du constructeur automobile. Elon Musk a précisé que d'autres firmes ont déjà conçu des robots humanoïdes au design plus sophistiqué et disposant d'une meilleure ingénierie, mais qu'Optimus va se démarquer grâce à son intelligence artificielle. © Tesla Pas de commercialisation avant 2025 Pour prouver leur utilité, Tesla a déjà prévu d'utiliser des unités dans son usine californienne de Fremont. A terme, il explique qu'il devrait être capable d'aider aux tâches domestiques, comme la cuisine ou le jardinage. Il espère aussi pouvoir rendre la discussion avec son robot naturelle, quasiment comme si l'on parlait avec un être humain. Elon Musk insiste sur le fait que ce projet est très différent de ceux qui ont pu être annoncés par d'autres entreprises, car l'objectif de Tesla est la production de masse et un prix beaucoup plus abordable que chez la concurrence. Celui qui est en procès contre Twitter a évoqué un tarif « probablement inférieur à 20 000 dollars », une déclaration que l'on prendra avec des pincettes tant on a l'habitude des effets d'annonce de Musk. Le prototype Bumble C embarque une batterie de 2,3 kWh, un SoC Tesla, et dispose d'une connectivité Wi-Fi et LTE. Mais des années de développement sont encore nécessaires avant qu'Optimus ne soit finalisé. Ambitieux, Elon Musk veut en produire des millions d’unités, avec de premières unités livrées d'ici trois à cinq ans.