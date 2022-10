El Tarf: Deux collégiens hospitalisés pour consommation de psychotropes/El Tarf: Deux collégiens hospitalisés pour consommation de psychotropes par A.Ouelaa Les parents d'élèves de la commune frontalière d'El Ayoun, daïra d'El Kala, dans la wilaya d'El Tarf, étaient sous le choc jeudi dernier lorsque deux collégiens, suite à une consommation de psychotropes, ont été évacués en urgence pour une prise en charge médicale. Les habitants dont les parents d'élèves, face au phénomène dangereux et menaçant de la consommation de psychotropes, se sont montrés très inquiets. En effet, la vente de psychotropes qui n'épargne presque plus personne dont les collégiens des deux sexes interpelle toutes les consciences pour une lutte implacable et sans merci contre ce danger aux conséquences désastreuses sur l'individu. « Ce n'est plus une affaire de police ou de gendarmerie », renchérit un parent d'élève. Les stratagèmes ne manquent pas chez les dealers afin d'attirer les jeunes et les rendre accros à ce poison.