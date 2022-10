Narcoterrorisme à Batna Il empoisonnait nos lycéens 28 Sep 2022 Batna 943 fois Il empoisonnait nos lycéens Un jeune homme soupçonné de vendre de la drogue à des élèves du lycée du pôle urbain de Hamla, situé dans la périphérie sud-ouest de la ville de Batna, a été arrêté. Le mis en cause est âgé de vingt ans. Il a été conduit au siège local de la police. Il a fait l'objet d'un interrogatoire. Après achèvement des procédures, un dossier pénal a été établi à son encontre. De suite, il a été déféré devant le parquet de Batna qui a ordonné sa mise en détention provisoire en attendant sa comparution devant le tribunal. Les chefs d’inculpation retenus contre lui sont la possession et la commercialisation de drogue et l’incitation d'adolescents à la consommation de produits narcotiques. En effet, exploitant des informations crédibles qui leur sont parvenues sur cette affaire, les éléments du douzième arrondissement de la Sûreté nationale de Batna ont ouvert une enquête. Une surveillance et une intervention surprise des policiers ont permis de l’arrêter en flagrant délit de possession de 75 comprimés psychotropes, de deux grammes de haschisch et d'un couteau. Nasreddine Bakha