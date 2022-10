Education nationale à Constantine Classes surchargées et repas froids 28 Sep 2022 Constantine 145 fois Classes surchargées et repas froids Le chargé de l’information du bureau de wilaya du syndicat des directeurs de l’enseignement primaire de la wilaya de Constantine, Mourad Boudarsa, a révélé que certaines écoles souffrent de surcharge. Il a déclaré que le nombre des élèves a atteint 44 par classe. Il a indiqué également que certains établissements ne peuvent sevrir que des repas froids aux élèves au vu du nombre insuffisant de travailleurs affectés aux cantines scolaires. Boudersa a déclaré, que malgré les efforts des autorités locales, le problème persiste et certains élèves sont privés de repas chauds, à cause d’un grand manque de main d’œuvre, et cela, suite à l’intégration des travailleurs qui exerçaient précédemment dans des cantines scolaires, sous les formules de la Déclaration Annuelle des Salaires et Salariés« DAS » et de l’ L'Agence National de l'Emploi (ANEM), dans d’autres postes ce qui a fait vider les écoles primaires. Ce responsable a préconisé le recrutement de nouveaux travailleurs surtout durant l’hiver et a soulevé un autre problème relatif au manque de certains équipements dans les établissements à savoir des chaises, des tables, et même des tableaux dans certaines écoles primaires. Abordant le sujet de l’enseignement de la langue anglaise, qui a été introduit durant cette année scolaire pour les élèves de la troisième année primaire, le préposé à l’information a affirmé qu’il n’y a pas de manque d’enseignants de cette matière, que les livres sont disponibles et que les professeurs d’anglais ont rejoint leur poste dès la première journée de la rentrée scolaire. Rafik S.