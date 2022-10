Système éducatif amélioration de la gouvernance et de la qualité de l'enseignement/ Système éducatif amélioration de la gouvernance et de la qualité de l'enseignement Placeholder LSA PUBLIÉ 02-10-2022, 16:18 De nombreuses mesures ont été prises pour améliorer la gouvernance du système éducatif, la qualité de l'enseignement et soutenir la scolarité des élèves, indique la Déclaration de politique générale du gouvernement, qui sera présentée, lundi, à l'Assemblée populaire nationale (APN). Ainsi, en matière de gouvernance, le document fait état de la réception de 413 établissements d'enseignement des cycles primaire, moyen et secondaire, à l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023, portant le parc infrastructurel à 28.839 établissements. Il mentionne la réalisation d'un guide de règlement des conflits au sein des établissements (médiation), la formation de 4.600 conseillers d'orientation en matière de mise en œuvre des protocoles inclus dans la stratégie sectorielle de lutte et de prévention de la violence en milieu scolaire et la formation de 30.000 cadres dans le domaine de la gouvernance, de la préparation, de la mise en œuvre, du suivi, de l'évaluation des projets et de la résolution de problèmes. Au titre du soutien à la scolarité, le document cite la généralisation des repas chauds dans les cantines scolaires relevant des écoles primaires et la réception prochaine de 587 cantines scolaires, 86 demi-pensions et 13 internats. Concernant les mesures prises pour la rentrée scolaire 2022-2023 et en matière de disponibilité du manuel scolaire, il a été procédé à l'élargissement des points de vente (l'implication de 24 offices de publications universitaires implantés dans 21 wilayas et l'ouverture d'un salon du livre par wilaya et l'agrément de 1.377 librairies privées). La Déclaration évoque, en outre, la préservation du prix de vente actuel du manuel scolaire, malgré l'importante hausse du prix du papier à l'échelle mondiale, ainsi que l'impression, en braille, des manuels scolaires scientifiques, qui est "une première dans ce domaine aux niveaux arabe et africain", et du nouveau manuel scolaire de langue anglaise destiné aux élèves de 3 année primaire. S'agissant de l'allégement du poids du cartable dans l'enseignement primaire, les mesures prises sont, notamment, la dotation de 1.629 écoles primaires de tablettes numériques. Cette opération se poursuivra pour couvrir les 1.541 communes du territoire national. Au titre de l'introduction de la langue anglaise dans l'enseignement primaire, les mesures prises sontl'ouverture de postes budgétaires suffisants pour la couverture de 21.000 écoles primaires afin d'encadrer les 1.074.852 élèves de la 3 année et l'utilisation du système informatique pour les opérations de recrutement afin de garantir la transparence et l'équité et la formation didactique préparatoire pour les enseignants recrutés. La Déclaration rappelle, par ailleurs, la mise en place de la filière "Arts" avec ses 4 options (Arts Plastiques, Musique, Théâtre et Cinéma audio-visuel) et la création d'un lycée national à El Biar (Alger), devant accueillir des élèves issus de 52 wilayas, et devant être doté d'une demi-pension et d'un internat. En matière d'amélioration de la qualité de l'enseignement, le document évoque plusieurs actions qui ont été réalisées, à savoir la révision des programmes d'enseignement (106 documents) et des documents d'accompagnement (26 documents). La formation de plus de 40.000 professeurs du cycle primaire aux méthodes d'enseignement desmatières d'éveil, le renforcement de la formation sur la didactique des mathématiques (5000 PES), la formation de plus de 122.000 inspecteurs et enseignants du primaire en didactique de la langue arabe, des mathématiques et de la langue française, figurent également parmi les actions réalisées. APS Placeholder LSA