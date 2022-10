Christian Gourcuff vers un retour en Algérie Naim Beneddra - Il y a 4 h Cinq ans après l’avoir quittée, Christian Gourcuff serait pressenti pour retrouver l’Algérie. Le technicien breton est sollicité pour le poste de directeur technique national. Christian Gourcuff Djahid Zefizef, le nouveau patron de la fédération algérienne, pense à Gourcuff pour ce rôle important alors qu’il compte restructurer le football local. L'information émane du journaliste de Bein Sports Arabe, Mohammed Nedjari. Les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils ont collaboré ensemble lors du mandat. Christian Gourcuff Rennes Gourcuff en tandem avec Belmadi Agé de 67 ans, Gourcuff n’a plus entrainé depuis la fin de son expérience nantaise en 2020. Il pourrait donc sortir de sa retraite si jamais il accepte la mission en question. Reste à savoir comment pourrait se dérouler la cohabitation avec Djamel Belmadi. Ce dernier est bien implémenté à son poste de sélectionneur malgré l’échec en éliminatoires du Mondial. Il serait même question de lui faire signer un nouveau contrat prochainement. Durant son passage à la tête des Verts, Gourcuff est resté deux ans. Il a notamment guidé Mahrez et ses coéquipiers vers les quarts de la CAN 2015. Il a fini par quitter son poste en raison de l’ingérence de certaines personnes dans son travail alors qu’il était en pleine phase de qualification pour le Mondial.