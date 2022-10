Annaba Au rythme des opérations coup de poing: Annaba Au rythme des opérations coup de poing Dans le cadre de la lutte contre la délinquance en milieu urbain, les services de la police relevant de la sûreté de wilaya d'Annaba, ont menées conjointement avec les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Annaba, plusieurs opérations sécuritaires ciblant différents zones, a rapporté un communiqué émanant de la sûreté de wilaya d'Annaba. Selon le document, l'opération a ciblé les secteurs, du premier, deuxième, quatrième, cinquième, huitième, onzième, douzième, treizième et quinzième arrondissements de sécurité urbaine. C'est ainsi qu'ont été mis en place plusieurs points de contrôle et de barrages de sécurité fixes et mobiles, dans les axes routiers, les quartiers populaires, les places et placettes publiques, a précisé la même source. Au terme de ces opérations, la même source fait état du contrôle et l'examen de l'identité de 46 personnes, 11 véhicules ainsi que la saisie de 5950 unités pyrotechniques de différentes tailles. Il est à noter que la célébration du Mawlid Ennabaoui, est une opportunité pour les vendeurs de l'informel et du prohibé. Par ailleurs, les services de police de la sûreté urbaine extra-muros de Sidi Salem ont réussi, au cours de la deuxième quinzaine du mois écoulé, à arrêter huit personnes pour détention d'armes blanches prohibées, 11 personnes pour détention de stupéfiants et substances psychotropes, en plus de l'arrestation d'une personne pour détention de balles réelles sans permis. Dans la même localité, une voiture volée a été récupérée ainsi que deux motocycles. Par ailleurs, au cours de la même opération, 22 personnes faisant l'objet de mandat de recherche, ont été arrêtées en plus du pointage de 115 personnes, et le contrôle de 32 véhicules et motocycles. Le bilan de l'opération a donné lieu à la saisie également de huit armes blanches de diverses tailles, en plus de quantités de substances narcotiques et comprimés hallucinogènes. Les opérations de contrôles des personnes ont donné lieu à la découverte sur un suspect de 25 cartouches pour fusil de chasse et une cartouche pour pistolet-mitrailleur. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 04-10-2022 Share